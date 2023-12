Kocsis Máté: Megvédjük saját érdekeinket és szuverenitásunkat

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője csütörtökön, a pécsi fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón elmondta, nem szabad megengedni, hogy a brüsszeli elit olyan döntéseket erőltessen ránk, amelyek károsak Magyarországnak és károsak a magyar embereknek. A kormánypárti politikus ezért arra kért mindenkit, hogy vegyen részt a nemzeti konzultáción.

Minden olyan sorsdöntő kérdésben, amelyben Magyarország vitában áll az Európai Bizottsággal (EB), a brüsszeli elittel, fontos megkérdezni a magyar emberek véleményét

– jelentette ki Kocsis Máté. Közlése szerint a nemzeti konzultáció kiváló eszköz arra, hogy az emberek két választás között is elmondhassák a véleményüket.

Mint kifejtette, a brüsszeli elit számos olyan döntést akar ránk kényszeríteni, ami kedvezőtlen Magyarországnak és a magyar embereknek. A Fidesz frakcióvezetője ezek közé sorolta az EB magyar rezsicsökkentés megszüntetését szorgalmazó javaslatát, és a háromszázezer családnak és harmincezer vállalkozásnak segítő kamatstop eltörlését.

Brüsszel azt is kéri, hogy a kormány törölje el az extraprofitadót és engedje be Magyarországra a rossz minőségű ukrán gabonát, valamint a migránsokat is, amit a magyar emberek nem támogatnak – sorolta Kocsis Máté.

Ezekben a vitákban igenis fontos, hogy mindenki elmondja a véleményét

– rögzítette a Fidesz frakcióvezetője. Éppen ezért Kocsis Máté azt is fontosnak nevezte, hogy mivel ezek a viták még nem zárultak le, minél többen kitöltsék a nemzeti konzultációt.

Úgy folytatta: ezen kérdések fontosságát az is mutatja, hogy jelen pillanatban a hazai és az európai közbeszéd is ezek körül csoportosul. Továbbá a jövőre esedékes európai parlamenti választás is ezen témákról fog szólni. Kocsis Máté hangsúlyozta: a kormány mindig a magyar álláspontot fogja képviselni, és ezzel kapcsolatban – fűzte hozzá – azt is világosan kell látni, hogy a magyar kabineten kívül ezt senki nem fogja megtenni.