Magyarország időben lépett – Európában már nincs nap terrorcselekmény nélkül

– Idén eddig 174 ezer határsértőt és ezernél több embercsempészt fogtak el – jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György hozzátette: ez jelentősen növekvő arány a korábbi évekhez viszonyítva, kivéve 2015-öt, amikor pár hónap alatt négyszázezren lépték át a határt.

Bakondi György (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Mint mondta, a szerb politikai vezetés az elmúlt hetekben – a tarthatatlan közbiztonsági helyzet hatására – a rendőrség különleges alakulatainak a bevetéséről döntött. Ennek során nagy számban fogtak el embercsempészeket, tömegével találtak, fegyvereket, lőszert, kábítószert, hamis okmányokat –mondta Bakondi György, hozzáfűzve:

ez különösen érdekes, mert általában nincs semmilyen okmány az érkezőknél.

– A túloldalon levő hatékony rendőri fellépés eredményeként a napi kezdeményezések, kísérletek száma csökkent és azokat is megakadályozzuk a kerítésnél – jegyezte meg.

Bakondi György azt mondta, hogy az embercsempészek részesei egy nagy hálózatnak, amely Afganisztántól vagy Szíriától kezdve egészen Németországig, Svédországig vagy akár Nagy-Britanniáig nyúlik. Ez a hálózat óriási anyagi haszonszerzés mellett emberek tömegét juttatja be illegálisan a határőrizeti előírások, a biztonsági követelmények semmibevételével szuverén államok területére – mutatott rá.

Ennek során a fegyveres jelleg az elmúlt másfél-egy éven belül kezdődött el

– fogalmazott. Először embercsempész csoportok az összetűzéseikkor használtak fegyvert, aztán később fegyveres támadás ért helyi lakosokat is. Az utolsó időszakban már részben határtérségben, közvetlen határ mentén is a magyar határvédelmi erők megfélemlítése céljából, később pedig valóságosan is tüzet nyitottak magyar–szerb közös járőrre, ami példátlan, soha nem fordult elő itt az elmúlt nyolc-tíz évben – hangsúlyozta.