Novák Katalin: Megtanultuk, hogy gyakran a falig is el kell menni + videó

– Megtanultuk azt is, hogy bizony gyakran el kell menni a falig. Sőt van, hogy a falon is át kell törni. Mára már ehhez is van erőnk – értékelte közösségi oldalára feltöltött videójában Magyarország diplomáciai sikereit az államfő.

Novák Katalin arról beszélt, hogy minden követ meg kell mozgatni Magyarország érdekeinek érvényesítéséhez, ami a diplomácia keretei között lehetséges.

A videó a köztársasági elnök idei programjaiból válogat; a felvételeken olyan olyan személyekkel látható együtt, mint Ferenc pápa, Emmanuel Macron francia köztársasági elnök, Elon Musk, a Tesla alapítója és Alekszandar Vucsics szerb elnök.

Én azt tapasztaltam, hogy érdemes azt is megnézni, hogy a falon van-e ajtó. Ha csukott az ajtó, érdemes lenyomni a kilincset. Ha nem nyílik, jó, ha megnézzük, van-e kulcs a zárban. Ha nincs, nem árt, ha szétnézünk, hogy ismerünk-e valakit, aki hajlandó kinyitni nekünk az ajtót. És ha itt sem jutunk át a falon, akkor jöhetnek a faltörő kosok. Jó, hogy nekünk, magyaroknak mára ilyen sok erőnk van, és milyen jó, ha tudjuk, mikor mennyit kell és szabad felhasználnunk belőle. Bízom benne, hogy ajtónyitogatásban és kulcskeresésben Magyarország hasznára lehetek

– mondja a videóban az államfő.