Önmagukat jelentették fel a dollármédia szereplői

A 2018-as országgyűlési választások előtt is nagy erőforrásokat vetett be Magyarországon a Soros-hálózat a kormányváltás érdekében.

Tényszerűen visszakereshető, milyen pénzösszegekkel támogatta a magyar kormányt támadó orgánumokat a spekuláns. A Direkt36 kétszer is kapott pénzt az OSF-től, összesen 95 ezer dollárt, tehát több tízmillió forintot. Az OSF honlapja szerint ebből jutott a Direkt36 középtávú fenntarthatóságának biztosítására a támogató bázis megerősítése révén.

Nádori Péter, a Direkt36 tanácsadó testületének tagja már a kilencvenes évek első felében – az akkoriban az amerikai milliárdos alapítványa által támogatott – a Magyar Narancs megbízott főszerkesztője és szerkesztője volt. Szerepe most azért is érdekes, mert a Media1 nevű oldal arról számolt be, hogy ő indította el a szuverenitásvédelmi törvény kapcsán a tiltakozást.

NED-dollárok a Partizánnál

A tematikus portál közölte azt is, hogy az egyeztetés a Partizán irodájában volt. Gulyás Márton csatornája esetében is egy dollármédiumról van szó, ugyanis maga a Partizán alapítója vallott arról, hogy kaptak olyan pénzeket is, amelyek Soroshoz köthetők. „Tehát végső soron ott van a sor végén Soros György is, ezt kár eltagadni” – fogalmazott idén márciusban egy műsorukban. A YouTube-csatorna a választási országjáró útjához szükséges 98 ezer dollárt az elmúlt hetekben, a baloldal külföldi finanszírozását feltáró magyar titkosszolgálati jelentésben is felbukkanó National Endowment for Democracytól (NED) kapta. A NED-et nyílt források nemes egyszerűséggel csak úgy említik, mint a CIA hivatalossá tett megjelenését külföldön. A szervezetről érdemes tudni, hogy éves előirányzatot kap az Egyesült Államok költségvetéséből.

Ugyanakkor nem a NED-től kapott összeg volt a Partizán egyetlen külföldi finanszírozása, ugyanis a German Marshall Fund (GMF) is pénzelte a csatornát. A GMF meghívásos pályázatán 15 ezer dolláros, továbbá a The Foundation for Democracy and Pluralism meghívásos pályázatán kétszázezer eurós díjazásban részesültek. Ráadásul, ahogy azt a Mandiner részletesen bemutatta,

amíg a Közös Ország Alapítvány pénzelte Gulyás Márton korábbi csatornáját, addig oda érkeztek a külföldi pénzek.

Látható tehát, hogy a tíz tiltakozó médium, valamint a kezdeményezésüket összefogó személyek egytől egyig részesültek a külföldi pénzekből.

