Sokkoló részletek derültek ki a brutális nagymarosi vonatbalesetről + videó

A Nagymarosnál kisikló tehervonat akkora erővel szakadt szét, hogy az alkatrészei több kilométerre is elrepültek – számolt be a Bors a Tények helyszíni riportjáról. Az alkatrészek házakat és autókat is megrongáltak, egy rugó például egy házba csapódott be úgy, hogy szilánkosra törte az ablakot. A ház lakója szerint csak a szerencsén múlott, hogy nem sérült meg senki.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a nagymarosi állomáson egy tehervonat kilenc kocsija kisiklott, ebből négy kocsi pedig felborult, illetve keresztbe fordult a vágányokon. A műszaki mentés ideje alatt – bizonytalan ideig – szünetel a forgalom Nagymaros és Verőce között, emiatt pótlóbuszok szállítják az utasokat Vác és Szob között.

A Budapest–Vác–Szob vonalon hosszabb eljutási időkre kell számítani. A műszaki mentés még jelenleg is folyik, a MÁV szerint vasárnap még biztosan nem, de lehet, hogy még hétfőn sem indulhatnak el a vonatok a szakaszon.

Vácról jött a vonat, és édesanyámék arra lettek figyelmesek, hogy nagy csattanás, zörgés volt a konyhában. Kifutottak, és látták, hogy betört az ablaküveg, és egy nagy csavart találtak az ablakban

– árulta el a még mindig a történtek hatása alatt álló férfi. A helyiek úgy vélik, a baleset azért történhetett meg, mert a mozdonyvezető túlléphetett a megengedett sebességhatáron. Többen is azt állították, hogy a megszokottnál sokkal gyorsabban közelítette meg a vonat a váltót. A teljes riportot a Tények oldalán nézheti meg.