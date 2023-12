Veszélyes a burkolat a pécsi Kossuth téren, pedig nemrég adták át + videó

Alig egy hete adta hírül a volt MSZP-s alpolgármester, Meixner András fia, a Meixner Barna által irányított Biokom Nkft., hogy mintegy 250 négyzetméteren újult meg a térkőburkolat Pécsen a Kossuth téren és az Irgalmasok utcájában. Azt is közölték, hogy az elmúlt évek során több helyen leromlott a térburkolat állapota a Kossuth téren és az Irgalmasok utcájában, egyes kövek eltörtek vagy a helyükről kimozogtak – írja a Baranya Vármegyei Hírportál. A lap emlékeztet: a kiváló hírt még azzal a megjegyzéssel tetézte a vállalat, hogy „a munkálatok a tervezett határidőn belül értek véget, így az adventi időszakra méltó környezet fogadja a kilátogatókat”.

A BAMA által készített rövid videófelvételen is látszik, hogy

a térkövek egyfajta mérleghintaként mozognak a MSZP-s család által irányított városi cég munkája után.

Emlékezetes, hogy a Kossuth tér felszínét az Európa kulturális fővárosa program keretében újították meg, az alatta található mélygarázs viszont magánberuházásban készült el. A felszínen áthelyezték a Kossuth-szobrot, zöldterületet alakítottak ki, valamint csobogókat is készítettek. A munkálatokat akkor a Bayer Center végezte el, de már akkor sem volt zökkenőmentes az építkezés.

A helyi sajtó már szinte a tér átadása után felvetette a problémákat, például 2016-ban is azt tapasztalhatták a pécsiek, hogy a téren vannak helyek, ahol ki vannak lazulva a burkolóelemek, másutt csak mozognak, megint másutt csak egy-egy elem szúr szemet, de az nagyon. A Kossuth téri Zsinagóga előtti útszakaszon pedig jelenleg is kritikán aluli a helyzet: ezen a részen autók is közlekednek, s bár csak kivételes esetben, engedéllyel használhatnák, gyakorlatilag nagyon sokan hajtanak át rajta.