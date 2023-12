Mint írták, a 31 kilométer hosszú gyorsforgalmi úton harminckilenc híd és négy völgyhíd épül majd.

Zalaegerszeget is bekapcsolja a magyar autópálya-hálózatba az M76-os „okos út”. Fotó: MTI/Varga György

A tárca tájékoztatása szerint a beruházásban a zalai vármegyeszékhely, valamint Keszthely négysávos kapcsolata mellett a sármelléki repülőtér bekötése, Fenékpuszta és Sármellék között pedig a 76-os főút fejlesztése is megvalósul, továbbá Nemesrádó területén az út üzemeltetési feladatait is ellátó korszerű Üzemmérnökségi telepet is építenek.