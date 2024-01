Elképesztő pénzeket kapnak a magyarellenes civil szervezetek

A Soros Györgyhöz köthető hálózat legfontosabb hazai szereplői mind képviseltetik magukat az Európai Unióban, nem kevés külföldi, sokszor adófizetői pénzből fizetve működésüket – írta legfrissebb elemzésében a Tűzfalcsoport, amely szerint a biztosokkal folytatott találkozókból az is kiderül, hogy nem valószínű, hogy a lobbival, sokkal inkább a magyar kormány helyzetének rontásával voltak elfoglalva.

A tényfeltáró írásból kiderül, hogy például az LMP pártalapítványa, az Ökotárs Alapítvány is szerepel a lobbiszervezetek nyilvántartásában.

A szervezet, ahol olyan politikusok kezdték a pályájukat, mint például a Karácsony Gergely bizalmasának számító Temesvári Szilvia egykori LMP-s, márapárbeszédes politikus, aki a kezdetektől a Soros-féle Open Society Foundation zsoldjában áll, és ezt az európai uniós regisztrációjukban is bevallották.

Az évi kétmillió eurós, azaz mai árfolyamon számítva 765 millió forintos összbevételéből 155 ezer dollárt közvetlenül az Open Society fizetett, de az osztrák Környezetvédelmi Minisztérium is pénzeli a magyar alapítványt, sőt az amerikai külügyminisztérium alapítványa, a United States Agency for International Development (USAID) is beszállt a papíron környezetvédelmi szervezet finanszírozásába. De az NGO legnagyobb támogatója több mint egymillió euróval az Európai Unió – derítette ki a Tűzfalcsoport.

Szerepel az EU lobbilistáján

a Mérték Médiaelemző Műhely Kft. is, amelyet a National Endowment for Democracy (NED) nevű, az amerikai külügyhöz – a rossz nyelvek szerint az amerikai titkosszolgálathoz – köthető szervezet, az EU Horizont programja és a Soros-család féle Open Society Foundation finanszírozott.

Az már nem is meglepő, hogy a Magyar Helsinki Bizottság is jelen van Brüsszelben, a jogvédő szervezet évi 1,7 millió euróból, 650 millió forintból gazdálkodik. Ebből

243 ezer eurót az Open Society Foundation, háromszázezret a szintén Soros-szövetséges OAK FOundation, háromszázezret pedig az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága adott Pardavi Márta szervezetének.

Lobbitevékenységet folytat a Társaság a Szabadságjogokért nevű magyar jogvédő szervezet, illetve a K-Monitor is. Míg előbbi évi 1,2 millió euróból, azaz 459 millió forintból gazdálkodik, amelyből az Open Society Foundation is 150 ezer eurót fizet, a K-Monitor nevű oknyomozó gyűjtőoldal 260 ezer euróból, majdnem százmillió forintból gazdálkodott csak a 2021-es évben, amelyből 43 ezret a Soros alapítvány, 57 ezret pedig a fentebb már említett, az ellenzéket bőszen támogató NED finanszírozott.

A Tűzfalcsoport kitért arra is, hogy

a magyar szereplők közül még olyanok szerepelnek a listán, mint például a Klubrádió vagy épp a Bige László-féle Nitrogénművek Zrt.

A fenti szervezetek találkozóiból is jól látszik: szó sincs arról, hogy saját maguk számára pénzt vagy lehetőséget mentek volna lobbizni. Miért is tennék, hiszen látható, hogy minden bőven a rendelkezésükre áll. A céljuk sokkal inkább politikai lehetett: gyengíteni a magyar kormányt. Méghozzá külföldi pénzből. Ami felvet aggályokat a szuverenitással kapcsolatban – fogalmazott a Tűzfalcsoport.

