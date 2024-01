Felgyújtott betlehemek, lefejezett Mária-szobor – egyre több a keresztényellenes támadás Magyarországon

Lefejezett Mária-szobor

Még az óév utolsó napján rongálták meg a dunavecsei Mária-szobrot is, amiről a dunavecsei római katolikus egyházközség számolt be a közösségi oldalán. Az írták, hogy az ismeretlen elkövető december 31-én hajnalban, előre megfontolt szándékkal szétverte a Mária-szobor fejét, darabjait megtaposta. A Facebook-bejegyzésben arra is kitértek, hogy a történtek miatt a január 1-jére meghirdetett szoborszentelés elmarad, hétfő délután gyertyagyújtást tartottak a helyszínen, a dunavecsei körforgalomnál.

Az esetre reagálva a Magyar Ateista Társaság (Matt) a Facebook-oldalán provokatív módon azt firtatta: „Miért provokálja egy agresszív kisebbség a többséget azzal, hogy vallási szimbólumokkal foglalják el a köztereket?”

Ugyanakkor korábban is történt már hasonló eset Dunavecsén, amikor 2023 májusában a felismerhetetlenségig verték szét a nem sokkal korábban felállított Béke királynője szobrot, amelynek megalkotását Dunavecse plébánosa, Bese Gergő atya a saját pénzéből finanszírozta, hálából tízéves papi szolgálatáért. Akkor csak a szobor keze maradt épen.