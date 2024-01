Hatalomátvételre készülő csoportot kapcsolt le a rendőrség

Az egyik közösségi videómegosztó portálra került fel tavaly novemberben egy olyan videó, melyen egy társaság tagjai bejelentették, hogy megalakítják a Szkíta Magyarországot, és megindították a nemzeti szabad katonai csapatok felfegyverzését. Bejelentették azt is, hogy mind a volt, mind a jelenlegi kormánytagokat le fogják tartóztatni. Elmondták, hogy rövidesen megtörténik a magyar rendőrség lefegyverzése és a katonaság átállítása, amennyiben azok ellenállást tanúsítanak – írja a Police.hu.

Az ügyben a KR NNI Bűnügyi Szolgálat Nyomozó Főosztály Erőszakos Bűncselekmények Elleni Osztály az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása előkészülete miatt eljárást indított. Sikerült azonosítani a szervezet tagjait, akiknek elfogására tegnap hajnalban került sor.

Azonban a művelet tervezésekor nem volt kizárható, hogy a tagok lőfegyverrel rendelkeznek, ezért a rajtaütések végrehajtására az NNI a Terrorelhárítási Központot (TEK) kérte fel. Tekintettel a jelentős számú helyszínre és gyanúsítottra, illetve arra, hogy ezeknek a felszámolását egyszerre kellett végrehajtani, a TEK műveleti egységei mellett az elfogásokat az NNI Műveleti Szolgálatának egységei és a KR Bevetést Támogató Osztálya támogatta.

A Veszprém, Pest, Zala, Bács-Kiskun vármegyékben, illetve Budapesten végrehajtott akcióban közel 150 rendőr egyszerre tíz helyszínen tartott elfogásokat és kutatásokat. Összesen tizenegy emberrel szemben intézkedtek, közülük nyolcat – hét férfit és egy nőt – gyanúsítottként hallgattak ki a nyomozók, majd egy 53 éves murakeresztúri, egy 68 éves veszprémi és egy 88 éves váci férfit őrizetbe vettek.

A társaság elszántságát tükrözi, hogy a kutatások során a nyomozók több helyszínen feltehetően éles maroklőfegyvert, lőszereket, AK gépkarabélyt találtak, továbbá gáz- és riasztófegyvert, valamint gumilövedékes és légfegyvereket foglaltak le. Ezek mindegyikét a nyomozás során szakértői vizsgálatnak vetik majd alá.

A lefoglalt tárgyak között szerepelnek még különböző – a magyar állam létezését tagadó – dokumentumok és a Szkíta Magyarország nevű szervezettel kapcsolatos iratok is. Az NNI munkatársai találtak olyan okmányokat is, amiket a társaság állított ki tagjainak.

Ezek között voltak személyazonosító igazolványok, forgalmi engedélyek, de még diplomáciai mentességet igazoló papírok is. A rendőrök lefoglalták a szervezet tagjainak informatikai eszközeit és elektronikus adatait is a további bizonyítékok beszerzése érdekében.

A három őrizetbe vett férfi letartóztatását az NNI a Zala Vármegyei Főügyészségen kezdeményezi.

Amint arról már lapunk is beszámolt, korábban valótlan rendszámokkal is üzleteltek ismeretlenek az állam létét tagadó összeesküvéselmélet-hívőket kihasználva. Negyvenezer forintért készítenek egyedi azonosító jeleket a hivatalos magyar rendszámok helyett, csakhogy ez bűncselekmény, amiért akár öt évet is lehet kapni. Mindez azonban nem zavarja azokat, akik abban hisznek, hogy a magyar állam nem is létezik, hiszen az UCC (Amerikai kereskedelmi egyezmény) szerint Magyarország csak Amerikában bejegyzett cég.

40 000 forintért, azaz a szerintük nem létező Magyarország nevű köztársaság hivatalos pénzneméért cserébe árulnak egyedi, a magyar hatóságok által el nem ismert rendszámtáblát a szektatagoknak kiküldött e-mailben. Természetesen a rászedett áldozatok azt hiszik, ezáltal majd nem vonatkoznak rájuk a magyar jogszabályok a közutakon, sőt a kötelező biztosítás és a gépjárműadó alól is mentesülnek […] a jó magyar forintért a rendszámtáblához még egy kamuforgalmit is adnak

– olvasható a rendőrségi körökben népszerű Zsaruellátó nevű Facebook-csoport egyik bejegyzésében. Az írás szerzője felhívja a figyelmet, hogy a nem hivatalos egyedi azonosítókat, forgalmikat pénzért árusítók neve saját biztonságuk érdekében sehol nincs feltüntetve, csak e-mailekben kommunikálnak a lehetséges vevőkkel. Amennyiben előleget is hajlandók fizetni az állam létét tagadó összeesküvéselmélet-hívők, akkor további rendszámtáblákat is kisorsolnak köztük a „Magyar Köztársaság Közigazgatási Hivatal”, „Gépjárműcsoport” elnevezésű kamuhivatalok nevében tevékenykedők.

Időközben egy videó is terjed a világhálón.

Egy ismeretlen személy közterületen lecseréli egy személyautó rendszámát a mozgalom által elfogadott rendszámra. Ezzel bűncselekményt követett el, mivel a törvény szerint aki egyedi azonosító jelet eltávolít, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A valótlan azonosító jeleket tartalmazó rendszámtáblákkal üzletelők pedig egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztést kockáztatnak, hiszen üzletszerűen vagy bűnszövetségben követik el a bűncselekményt.

Egyes elemzések már több tízezerre teszik az állam létét tagadó összeesküvéselmélet-hívőket, akik közül néhány ezer lehet radikális, akik gondolkodás nélkül áthágják Magyarország törvényeit is.

Korábban beszámoltunk arról is, hogy saját rendőrséget kezdtek toborozni a konteóhívők, ami miatt Baranya vármegyében büntetőeljárás is indult. Ugyancsak eljárások sora kezdődött azért, mert egyesek saját maguk által készített igazolványokat lobogtatva ellenszegültek a rendőri igazoltatásnak, ami már hivatalos személy elleni erőszaknak minősül.

Az UCC-mozgalmakhoz tartozó személyek által kiállított forgalmik, jogosítványok addig csak betűkkel telerótt papírfecnik, amíg valaki azok felhasználásával nem követ el csalást, amíg csak mutogatja a rendőrnek, nem bűncselekmény. Igaz, ha nem igazolja magát hivatalos irattal vagy az UCC-jogosítvány birtokában elindul egy gépjárművel, máris szabálysértést követ el, és jön a feljelentés.

Egyre gyakoribb az is, hogy az államtagadók a kamuirataikat mutogatva szeretnének tankolni a hatósági áras üzemanyagból a benzinkutakon, ám a kútkezelők ragaszkodnak Magyarország hivatalos irataihoz, például a forgalmihoz. Ebből aztán előbb vita, majd rendőri intézkedés lesz, vagy az államtagadó megtankol piaci áron.