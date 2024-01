Kajdi Csaba így magyarázkodik: olcsóbb neki szállást és repülőjegyet venni Strasbourgba, mint stadiont építeni

Kajdi Csaba magyarázkodik

A balliberális influenszer az ATV Start című műsorában beszélt a benyomásairól és arról is, mit és mennyit fizetett neki ezért a Momentum.

Kajdi kifejtette: a kormány állításaival szemben „egyáltalán nem igaz, hogy az ellenzék hazaáruló lenne”.

„Mindenkinek célja, hogy Magyarország fejlődjön és megkapja az uniós pénzeket” – hangsúlyozta az influenszer.

Arról is beszélt, annak ellenére, hogy Donáth Anna meghívására ment Strasbourgba, „nincsenek politikai céljai”.

Elveim vannak, pártjaim nincsenek. Nem is szeretnék elköteleződni

– hangsúlyozta Kajdi Csaba.

Végül a balliberális influenszer beismerte, hogy a repülőjegyét, valamint a szállodát is valóban kifizette neki a Momentum közpénzből.

Nem először tart a baloldallal Kajdi Csaba

Emlékezetes: Kajdi Csaba korábban a botrányairól elhíresült Hadházy Ákos, korábbi LMP-s, de ma már csak független országgyűlési képviselő meghívására a Parlamentbe is ellátogatott, amelyről videót is készített Instagram-profiljára. A túra végén a balliberális influenszer külön köszönetet mondott Hadházynak, és még egy közös szelfit is készítettek.

Tavaly szeptemberben Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere a közösségi oldalán osztott meg egy képet arról, hogy Kajdi Csaba „Cylával” villamosozott. A fotóhoz fűzött kísérőszövegből kiderült, hogy a közös utazásról videó is készült.

Donáth Anna egyébként nem először utazik baloldali celebbel Strasbourgba: a tavaly áprilisi plenáris hétre Pankotai Lilit, a tavalyi balliberális diáktüntetések egyik arcát is vitte magával.

Nem csak Kajdit, hanem VV Zsoltit is közpénzből fizetik?

Miközben Karácsony Gergely arra panaszkodik, hogy Budapestnek nincs semennyi pénze, a „kormány kivérezteti a fővárost”, addig balos életmód-influenszerek reklámszagú üzeneteket helyeznek el a különféle audiovizuális tartalmaikban, amelyben budapesti projektet reklámoznak – fogott gyanút korábban a Tűzfalcsoport. Karácsony Gergely az utóbbi időben gyakran tűnik fel két ilyen ismert influenszer társaságában: Kajdi Csaba és Osváth Zsolt, azaz VV Zsolti online anyagaiban.

Nem mellékesen a nyíltan homoszexuális VV Zsolti „együttműködik” az egyik budapesti közműcéggel is.

Osváth Zsolt több, YouTube-on megosztott videójában népszerűsít a fővároshoz köthető reklámokat, a Tűzfalcsoport példának a következőt hozta: az egyik RTL-en futó műsort taglaló VV Zsolti-videó alatt nem másnak mond köszönetet a baloldali véleményvezér, mint a Budapesti Közműveknek és a fővárosi önkormányzatnak, miközben az nem derül ki, hogy a fővárosnak mégis mi köze lehetett egy ilyen típusú videó legyártásához.