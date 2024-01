Mit kell tudni a középfokú felvételiről?

Meddig lehet jelentkezni?

Fontos tudni, hogy nem minden középiskola szervez felvételit. Egyes intézményekben az általános iskolai jegyek alapján rangsorolják a jelentkezőket. Az Oktatási Hivatal arra is emlékeztet, a vizsgán való részvétel nem jelenti azt, hogy valaki jelentkezett a középiskolába.

A vizsgán való részvételhez és az intézménybe való jelentkezéshez is külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani.

A középiskolai felvételi jelentkezési lapok benyújtásának határideje 2024. február 21. Abban az esetben, ha a diák több középiskolába is beadja a jelentkezését, mindegyikbe külön kell benyújtani.

Mikor lesznek a szóbeli felvételik?

Azok az intézmények, amelyek szóbeli vizsgákat is szerveznek, 2024. március 4–20. között bonyolítják majd le. A végleges eredmények 2024. május 2-ig derülnek ki, az iskolák azonban már korábban is, a felvételi időszakban is közzéteszik az ideiglenes rangsorokat.

Mit tehet, akit nem vettek fel?

Azoknak sem kell csüggedniük, akiket nem vettek fel az áhított intézménybe. A felvételi eljárást követően indul a rendkívüli felvételi eljárás, hogy az üresen maradt helyeket feltöltsék.