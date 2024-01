Ónos esőre figyelmeztet a meteorológiai szolgálat

Ónos eső veszélye miatt másodfokú figyelmeztetést adott ki Veszprém vármegye területére vasárnapra a HungaroMet Nonprofit Zrt. Az MTI-hez szombaton eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták, a Dunántúlon – az Alpokalja és a Dunántúl keleti részének kivételével – vasárnap késő estig átmenetileg előfordulhat 0,1-0,5 milliméter ónos eső, de a Bakony magasabb részein tartósabb, egy millimétert meghaladó mennyiségű ónos eső eshet.

Veszprém vármegyén kívül a Dunántúl többi részén elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

A HungaroMet előrejelzése szerint szombaton északnyugaton jelentős mennyiségű eső eshet, vasárnap reggelig az északnyugati országrészben a lehulló csapadék mennyisége elérheti a 15-25 millimétert.

Vasárnap viharos széllel tér vissza a tél. A hajnali óráktól kezdődően nyugat, északnyugat felől terjeszkedve a Dunántúlon az esőt, ónos esőt egyre nagyobb területen váltja fel gyengülő havazás. A késő esti órákban helyenként a Duna–Tisza közén is előfordulhat kisebb havazás. A lehulló hó mennyisége dél, délnyugat felé haladva növekszik, délnyugaton helyenként a 3–5 centimétert is elérheti. A korábban lehullott csapadék is fokozatosan lefagy.

A Dunántúl északnyugati részén, illetve a Balaton környezetében a legerősebb széllökések a délelőttől kezdődően, estétől az ország északkeleti részén is elérhetik az óránkénti 70-80 kilométert észak, északnyugati irányból, de a Bakonyban ennél nagyobb, óránkénti 80-90 kilométeres széllökés is lehet. A viharossá fokozódó szél néhol hordhatja a havat.

