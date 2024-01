Szélviharokkal támad tovább a tél

A ködös időre, másutt szélviharra ébredünk kedd reggel, majd délelőtt napos időre készülhetünk. A HungaroMet tájékoztatása szerint déli óráktól viszont nyugat felől egyre több felhő jelenik meg az égen, és délutántól már teljesen be is borul, de főleg északnyugaton, északon meg is vastagszik a felhőtakaró. Számottevő csapadék ugyanakkor nem valószínű, de egy-egy hózápor előfordulhat.

A nyugatias szél az ország északi felében erős lesz, főként a hegyvidéki tájakon viharos széllökések is lehetnek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 3 és 6 fok között alakul. Késő estére -1 és -8 fok közé csökken a hőmérséklet.