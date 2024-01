Változnak a felvételi feltételei

– A háromnapos pezsgő forgatagban a felsőoktatási intézmények mellett bemutatkoznak a szakképző intézmények és a gazdasági szereplők is. Az egyetem a jövő garanciája. Ma egy magyar diplomás az oklevél megszerzését követően azonnal, mindössze 42 nap alatt munkához jut – részletezte Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára a közszolgálati televízió műsorában. Kiemelte, hogy a műszaki, mérnöki vagy informatikai területen akár két hét alatt el tudnak helyezkedni a fiatalok.

Az államtitkár megjegyezte: a diploma megléte 1,7-szeres – egyes szakterületeken ennél is magasabb – bérszorzót jelent a pályakezdők számára. – Megéri ma magyar egyetemistának lenni, mert a megújult felsőoktatás dinamikus és jó irányba megy – fogalmazott.

Hankó Balázs arról is beszámolt, hogy az idei felvételin 33 százalékkal többen jelentkeztek a felsőoktatásba, mint tavaly, és több fontos szakterületen jelentősen emelkedett a felvettek száma.

– Az elmúlt időszakban két lépésben megújult a felvételi, amely szabadabb és rugalmasabb lett, miután az egyetemek és főiskolák szabadabb kezet kaptak a felvételi követelmények meghatározásában. Az egyik változás, hogy a maximálisan adható 500 pontból 100 pontot az egyetemek határozhatnak meg. Módosul továbbá az érettségi pontok számítása is: az emelt szintű vizsgán minden elért százalék után 1 pont jár a felvételin, a középszintű vizsgáért viszont csak az elért százalék kétharmadának megfelelő pontszámot kapják meg a diákok. A harmadik fontos változás, hogy az ötödik érettségi tantárgyat is az egyetemek választhatják meg – emlékeztetett, majd kiemelte, hogy

a szeptemberben induló képzésekre február 15-ig kell benyújtani a jelentkezéseket.

Hankó Balázs a Kossuth rádió reggeli műsorának is vendége volt, ahol arról beszélt, hogy a csütörtökön induló oktatási seregszemlére ezúttal is mintegy hatvanezer fiatalt várnak. Jelezte, hogy kitelepül a kiállításra a KIM, az Oktatási Hivatal és a nemzetköziesítési programokért felelős Tempus Közalapítvány is, amelyek standjainál 43 különböző ösztöndíj elérésének részleteiről is tájékozódhatnak az érdeklődők. – Ezek az ösztöndíjak összesen 96 milliárd forinttal támogatják a fiatalok tanulmányait – mondta.

– A megújult magyar felsőoktatás hívószavai a projektalapú oktatás, a digitalizáció és a mesterséges intelligencia. Szeretnék elérni azt is, hogy a képzés mellett munkatapasztalatot is szerezzenek a hallgatók – hangsúlyozta Hankó Balázs.