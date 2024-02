Berúgja az ajtót a tavasz, ám érkezik a viharos szél is

Délnyugat felől vékonyodik, szakadozik a felhőzet, és egyre inkább a szűrt napsütés válik jellemzővé a fátyolfelhők mellett – olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

Délelőtt a középső országrészben és északkeleten még előfordulhat eső zápor, később csapadék már nem valószínű. Az ország délnyugati harmadán jobbára mérsékelt marad a légmozgás, másutt azonban erős, viharos lesz az északnyugati, nyugati szél. A hőmérséklet délután 10 és 19, késő este 3, 10 fok között várható.

Viharos szélre figyelmeztettek

A reggeli, kora délelőtti óráktól – a délnyugati országrész kivételével – egyre nagyobb területen gyakran viharossá (60-80 km/h) fokozódhat az északnyugati, nyugati szél. Síkvidéken késő délelőttől kora délutánig átmenetileg egy-egy nyolcvan-kilencven kilométer per órás széllökésre is van esély. A magasabban fekvő részeken néhol efölötti széllökések is valószínűek. Délutántól, estétől előbb síkvidéken majd másutt is gyengül a légmozgás.