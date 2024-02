Debrecenben megvalósuló történelmi léptékű fejlesztést jelentett be Papp László + videó

Debrecen kertségeinek negyede lesz érintett a fejlesztésekben

Tasó László a térség országgyűlési képviselője örömét fejezte ki a keleti városrész régóta várt fejlődésének tervével kapcsolatban. Kifejtette, a Debrecent érintő óriási fejlesztések az agglomerációt és Kelet-Magyarországot is jelentősen befolyásolják. Mint mondta, ekkora horderejű, történelmi léptékű fejlesztési csomag még nem valósult meg Debrecen keleti részén, mely versenyképes helyzetbe hozza a város ezen pontját.

Nemcsak a keleti városrészben élők számára lesz anyagilag és komfortérzet szempontjából is jelentős a változás, hanem a város egésze számára sokat jelent majd, mivel egy egységes, erős Debrecent fog mutatni

– hangsúlyozta. Példaértékűnek nevezte azt is, ahogy az önkormányzat képviselői támogatták a polgármester előterjesztéseit.

Tasó László rámutatott, Debrecen kertségeinek negyede érintett a víz- és szennyvízhálózat fejlesztésében, amely óriási minőségi javulást eredményez majd. Fontosnak nevezte a belső tehermentesítő útszakaszokat, amik a környéken élőknek és a más településről érkezőknek egyaránt hasznukra válnak. Beszélt a nagyfelületű aszfaltozások jelentőségéről is, mint mondta, a 471-es főút hiányzó, egy kilométeres szakasza várhatóan az év végéig elkészül. Előre vetítette, legkésőbb 2028-ban megkezdődhet a Kassai út felújítása is, valamint tervben van a Budai Nagy Antal utca, a Hétvezér és a Faraktár utcák csomópontjának átépítése is – olvasható a Hajdú-Bihar vármegyei hírportál, a Haon cikkében.

