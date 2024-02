Hollik István: A baloldal bevallottan önállótlan

Nagyon úgy tűnik, végleg lebukott a magyar ellenzék, és kiderült, hogy valójában Soros György támogathatta a baloldal 2022-es választási kampányát. Néhány, az X közösségi média-felületre feltöltött, s az Amerikában élő magyarok körében is terjedő videóban ugyanis éppen az Action for Democracy (A4D) nevű szervezet tagjai vallják be, hogy a spekuláns támogatta leginkább a tevékenységüket.