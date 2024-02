Jó hangulatú egyeztetésen van túl a fővárosi DK és Momentum

Egy asztalhoz ültek a DK, a Momentum, az MSZP, a Párbeszéd és az LMP képviselői, hogy a fővárosi együttműködésről egyeztessenek – olvasható az ATV oldalán. Az egyeztetést Karácsony Gergely hívta össze.

A jelenlegi főpolgármester ugyanis egy közös ellenzéki listát szeretne Budapesten.

A Momentum részéről Bedő Dávid volt ott a megbeszélésen, aki az ATV-nek elárulta: az LMP kivételével minden más párt egyetértett abban, hogy Karácsony Gergelyt kell támogatni főpolgármester-jelöltként, ahogyan abban is, hogy mind a 23 kerületben az a cél, hogy egy jelölt legyen a kormánypárti vagy a regnáló kihívóval szemben. Bedő Dávid jó hangulatú tárgyalásról beszélt, és új ellenségként már nem a DK-t, hanem az LMP-t jelölte ki.

Igen ám, de a Momentum elnöke is így gondolja mindezt?

Nyoma sincs tehát már a Gyurcsány Ferenccel szembeni keménykedésnek, hiába beszélt arról a napokban Donáth Anna, hogy semmiképp nem állítanak közös listát Gyurcsányékkal. A napokban az Index műsorának volt a vendége a régi-új pártelnök, aki a Karácsony Gergely-féle ellenzéki közös listáról kerek perec kijelentette, hogy

„Az a vonat már elment, nem reális”

Donáth Anna ugyanakkor azt is elárulta, hogy szerinte ez nem a Momentum hibája, szerinte az LMP és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt is egyértelművé tette, hogy ők nem akarnak ilyet. Ők is inkább abba az irányba szeretnének elmozdulni, hogy legyen egy baloldali-szociáldemokrata, valamint egy liberális-zöld lista Budapesten.