Kellett még egy városi terepjáró is a zöldprogramot hirdető pécsi baloldali politikusnak

Ingatlanpiacon ezek értéke egyenként 100-150 millió forint körül lehet, tehát nagyjából félmilliárdos vagyon felett diszponál. Ezekhez képest az már csak jelképes, hogy egy bükfürdői 6800 négyzetméteres telek huszonheted része is az övé, illetve egy 120 négyzetméteres balatonmáriafürdői üdülő negyede.

Idén is nagyjából kétmillió forintnyi készpénzzel rendelkezik, de euróból a tavalyi 11 200 helyett nyolcezerrel több van neki. Az értékpapírban, részvényben, nyugdíjbiztosításként bevallott tízmilliói nem változtak érdemben.

Ruzsa Csaba vagyona annak ellenére lényegében nem változott a bevallása szerint, hogy két tengerparti apartmanban is tulajdonos, amiket jellemzően – főleg ha kettő is van – ki szoktak adni.

A baloldali politikus ráadásul családi szálon egy pécsi belvárosi hotelben is érdekelt, valamint a bevallásában is szereplő, általa tulajdonolt FTA Control Kft.-nek is 80 milliós bevétele volt az elmúlt években. A politikus ezeken felül a Pécsi Tudományegyetemen oktatóként is dolgozik, így onnan is csurran még havonta 273 ezer forint.