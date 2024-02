A szemünk előtt hullik darabokra a baloldal eddigi védekezése: újabb részletek a guruló dollárokról + videó

Pedig tisztában lehetett vele Korányi is, hogy a baloldali ellenzéket segítik az Amerikából becsatornázott guruló dollárok millióival – derül ki az említett videókból. Korányi, aki nemrég még Karácsony Gergely városdiplomáciai embere volt, nyíltan elmondta a felvételek egyikén, hogy ők bátran kritizálják az olyan – általa csak autoriternek nevezett – vezetőket, mint Orbán Viktor, a lengyel Jarosław Kaczynski vagy a volt brazil elnök, Jair Bolsonaro.

Nem akarták reklámozni

Sőt, Korányi egyenesen azt is elismerte a felvétel tanúsága szerint, hogy tudták, a progresszív civil szervezetek támogatásával valójában az ellenzékben lévő baloldali politikai erőket hozzák helyzetbe. „Elég bátrak vagyunk a kritikával. Támogatunk civil szervezeteket a terepen, civil szervezeteket, amelyek gyakran elég kritikusak ezekkel a kormányokkal szemben” – fogalmaz az A4D igazgatója a felvételen, mire beszélgetőpartnere megkérdezi tőle, hogy a pártfogolt NGO-k az ellenzéket támogatják-e.

Nos, ezt soha nem fogjuk mondani. Nem mondjuk ezt, nem reklámozzuk a dolgot

– válaszolja Korányi, majd nem sokkal később hozzáteszi: „végül is megalapozottan sejthetjük, hogy feltehetőleg az ellenzék kezére játszanak. Igen.” Karácsony Gergely volt főtanácsadójának beismerése azért is érdekes, mert 2022-ben még úgy fogalmazott egy Facebookon közzétett bejegyzésében, hogy „mi nem tettünk mást, csak a magunk eszközeivel megpróbáltuk megerősíteni a magyar társadalom immunrendszerét, a civileket”. Hasonlóan akart kibújni a tiltott kampányfinanszírozás gyanúja alól, akkor is, amikor az A4D közleményében azt írta:

Mi nem adtunk pénzt politikai pártoknak vagy jelöltek kampányára.

Korányi magyarázkodása az ellenzék miniszterelnök-jelöltjének, Márki-Zay Péternek az érvelésére hajazott, aki a választások után azt állította, hogy egy „kultúraváltoztató”, nem pedig választási kampányra költötték azt a közel kétmilliárd forintnak megfelelő összeget, amit a civil szervezetként pozicionált Mindenki Magyarországa Mozgalom kapott az Egyesült Államokból. Az X felületére feltöltött videók azonban az ellenzéknek és az A4D-nek nem csak erre a csúsztatására világítottak rá. Az is kiderült, a korábbi állításaik ellenére nem „mikroadományokat” nyújtó, Amerikában élő magyarok adták össze a guruló dollárokat, hanem maga Soros György finanszírozhatta Korányi Dávid szervezetén keresztül a magyar baloldal választási kampányát. Ezt egymástól függetlenül két, Soros Györgyhöz közel álló személy, az A4D tanácsadó testületének tagjai, Kati Marton és Wesley Clark tábornok is megerősítette egy-egy beszélgetésen.

Titkolták, ki a főszponzor

A nemrég közzétett felvételekből ráadásul az is kiderült, hogy Korányi Dávidék kifejezetten úgy építették fel az amerikai szervezetükön keresztül a támogatási rendszert, hogy ne kelljen nyilvánosságra hozniuk a támogatók nevét.

„501 – (C) (4) vagyunk az Egyesült Államokban, ami azt jelenti, hogy nem kell megneveznünk, nem kell feltüntetnünk az adományozóink nevét”

– dicsekedett szervezete jól megválasztott státuszával Karácsony Gergely volt főtanácsadója az egyik videóban. A már több országban nagy port kavaró, egyre terjedő felvételek alapján tehát mostanra az ellenzék minden főbb állítása megdőlni látszik, amikkel korábban a tiltott külföldi kampányfinanszírozás vádja alól igyekeztek kibújni. Érdekesség:

egy minapi interjúban maga Márki-Zay Péter is ennek megfelelően nyilatkozott már.

Ráadásul az a hosszú évek óta hangoztatott érvelésük is tarthatatlanná vált, miszerint nem Soros György áll mögöttük a háttérben. Az Amerikában nyilvánosságra hozott rejtélyes videók azonban még számos – nemzetközileg is releváns – információt tartalmaznak arról, miként is igyekszik a milliárdos spekuláns befolyásolni egyes országok politikai folyamatait.

Borítókép: Korányi Dávid (balra), Karácsony Gergely korábbi tanácsadója, a baloldalhoz köthető dollárbotrány egyik kulcsembere (Forrás: Facebook)