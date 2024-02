Lemondott Balog Zoltán

„Súlyos politikai hibát vétettem, de kegyelmi ügyben. Kegyelmet kértem. Kegyelmet akartam valakinek. És ha ezért most el kell mennem, nehogy azt higgyétek, hogy az megoldás lesz. Dehogy lesz. Harc lesz. Ezután is harc lesz. Mint ahogy mindig is harc volt” – fűzte hozzá és kijelentette azt is, hogy

az egyház egysége fontosabb, minthogy azt engedje szétverni.

„De ne féljetek! Ne legyenek illúzióitok! Továbbra is harcolni fogok. Ez a dolgom. Erre tettem esküt. Harcolni fogok” – szögezte le és a jelenlévőket is arra kérte, hogy a Lélek fegyvereivel harcoljanak, hogy meg tudjanak állni ebben a próbatételben.