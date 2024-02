Bayer Zsolt: Saul Alinsky a fedélzeten

Kezdjük néhány Saul Alinsky-idézettel – ő egy igazi kommunista agitátor, aktivista és felforgató volt, a maiak szellemi-lelki elődje és példaképe. Sok dolgot mondott és írt, amelyekre ráismerhetünk mai követői tevékenységét figyelve. Íme, az idézetek:

„Az általános félelem a konfliktustól és a konszenzus és az alkalmazkodás hangsúlyozása tipikus értelmiségi fecsegés. Hogyan érnél el konszenzust konfliktus nélkül? Valójában a konfliktus alapvető része a nyitott társadalomnak. Ha a demokráciát zenei darabként próbálod elképzelni, akkor a fő motívuma a disszonancia harmóniája lenne. Minden változás mozgást jelent, a mozgás súrlódással jár, a súrlódás hővel. Konszenzus csak egy kommunista vagy fasiszta totalitárius államban van.”

Értjük, látjuk. Aztán itt van a radikálisok 12 pontja, abból kettő:

„8. Tartsd fenn a nyomást. Ne engedd fel. Folyamatosan próbálj ki új dolgokat, hogy bizonytalanságban tartsd az ellenfelet. Ahogy az ellenfél kiismer egy taktikát, vágd lágyékon valami újjal. Támadj, támadj, támadj minden irányból, sose hagyj esélyt a tántorgó szervezetnek a pihenésre, átcsoportosításra, talpra állásra és a stratégiája újragondolására.

12. Válaszd ki a célpontot, izoláld, nevezd meg és polarizáld. Vágd el a támogatói hálózatától és szigeteld el a célpontot a szimpátiától. Embereket támadj, ne intézményeket, mert az emberek sérülékenyebbek, mint az intézmények.”

Ezt is látjuk, ezt is értjük. Talán még jobban, mint az elsőt. És akkor két példa.

Most futott végig az Alinsky-féle sajtón a „nagy szenzáció”, miszerint ki is védte a kegyelmet kapott K. Endrét. Nem fogják elhinni, de egy ügyvéd védte. Az Alinsky-módszer alapján most úgy kell tenni, mintha önmagában az is skandalum lenne, hogy „ennek az embernek” lehetett ügyvédje egyáltalán. Nem kell ezt kimondani, elég sugalmazni, sejtetni, elegendő az indulatot fenntartani. De ez csak a dolog egyik, kisebbik része. A lényeg ezután következik, ugyanis az Alinsky-féle sajtó „feltárta”, „kikutatta”, „kioknyomozta”, hogy a K. Endrét először védő ügyvéd – sosem fogják kitalálni –, nem más, mint Etyek jelenlegi fideszes alpolgármestere, aki ráadásul egy állami cég igazgatója.

Mi az összefüggés ezen dolgok között? Semmi? Mi következik abból, hogy nevezett ügyvéd Etyek alpolgármestere és egy állami cég igazgatója, s évekkel ezelőtt védte K. Endrét?

Semmi sem következik ebből.

Olyan ez, mint a régi vicc: Két rendőr találkozik, az egyik hóna alatt van egy vastag könyv. Kérdezi a komája: – Mi az, mit olvasol? – Ez, kérlek alássan, Logika. – Logika? Hát az micsoda? – Na figyelj, elmagyarázom: te ugye szeretsz horgászni. Ha szeretsz horgászni, időnként elmész egy-egy hétvégére valahová, víz mellé. S ha már ott vagy, egyedül, az asszony otthon, hát esetleg elviszel magaddal egy nőt, és hétvégén megy az etyepetye… – Öregem, ez fantasztikus! Pont így szokott lenni! Ez a logika? – Igen. Egy tényből ki lehet következtetni egy sor másikat. Tessék, kölcsön adom.

Két hét múlva a rendőr, aki kölcsön kapta a logikát, találkozik egy másik komájával, aki kérdezi: – Mi az a könyv a hónod alatt? – Ez barátom, logika. –Logika? Az meg micsoda? – Na figyelj, elmagyarázom! Te szeretsz horgászni? – Nem. – Na látod, akkor te b…i vagy.

Pontosan ezt a logikát alkalmazza most az Alinsky-féle sajtó. A K. Endrét először védő ügyvéd, az etyeki alpolgármester – Etyek amúgy Bicskével szomszédos község, a két település távolsága 13 kilométer, tehát nem Zsurkról „hoztak” ügyvédet K. Endrének, hanem a szomszédból, milyen meglepő! – jelenlegi pozíciói semmiféle összefüggésben nincsenek akkori munkájával, mindössze arról van szó, hogy le lehessen írni vele kapcsolatban: „a fideszes”. S a viccbéli logikát alkalmazó Alinsky-féle sajtó, s annak is legundorítóbb darabja, a 444 nem bízza a véletlenre a dolgot, ugyanis így vezeti fel hatalmas „leleplezését”: „K. Endre ügye eddig is hemzsegett fideszes kapcsolatoktól, íme még egy.”

Hú, a mindenségit!

A cikkben pedig ezt olvashatjuk: „Bálint Attila, Etyek alpolgármestere, aki a Fidesz–KDNP jelöltje volt a 2019-es önkormányzati választáson, és aki a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet nevű állami tulajdonban lévő Nonprofit Kft.-nek igazgatója, elismerte a 444-nek, hogy ő képviselte K. Endrét a kényszerítésért zajló bírósági eljárás elsőfokú szakaszában.”

„Elismerte”, értik ugye? Elismerte, mint valami titkolni való szörnyű bűnt. És akkor írjuk le most, önfeledt boldogsággal, a viccbéli logika elsajátításának fantasztikus diadalával, hogy K. Endrét a tárgyalás későbbi szakaszában Zamecsnik Péter védte. Zamecsnik Péter „sztárügyvéd”, ismert ellenzéki, az ATV gyakori szereplője, aki soha nem rejtette véka alá ellenzéki vonzalmait és kapcsolatait.

Vagyis mondjuk ki, mint az Alinsky-féle sajtó, mint a 444-es Kaufmann Balázska, s mint a rendőr a viccből: végre megvan a kegyelmi ügy ellenzéki kapcsolata is! Gyurcsánytól Hadházyig retteghet mindenki, nem titkolhatják tovább, hogy ők is pedofilok, de minimum „pedofilsimogatók”, miképpen akkor Kaufmann Balambér is az…

Logikus, ugye? S akkor haladjunk tovább, mert van itt még egy hír. Eszerint – maradjunk a 444-nél, ők a legmegbízhatóbb gazemberek – most abúzust túlélők akarják megjavítani a gyermekvédelmi rendszert. De legyünk pontosak: „Most maguk az abúzust túlélők szeretnék megjavítani a gyermekvédelmi rendszert […] Ez a mostani, nehéz időszak sokunkban fájdalmas emlékeket ébresztett, amikor láttuk, hogy hogyan kezelik a felelős döntéshozók a rájuk bízottak ügyeit. Szeretnénk újra emlékezteti a hatalmat arra, hogy még mindig lehetnek tisztességesek és dönthetnek úgy, hogy tovább nem titkolóznak, és rejtegetik mindazt, ami történt, hanem az emberi méltóságot választják.”

Fantasztikus, éppen ideje volt! És akkor nézzük a kezdeményezőket:

Hodász András, Pop Mert Julián, Pető Attila, Pion István. S nézzük az életkorukat: Hodász 43 éves, Pop Mert Julián 29 éves, Pető Attila 36 éves, Pion István 40 éves. Legalábbis remélem, felületes kutatásaim helytállóak. Ők – saját bevallásuk szerint – gyermekkorukban szenvedtek el abúzust, vagyis 14 éves koruk előtt, hiszen, mint tudjuk, 14 éves kor felett nincs pedofília,

akkortól ephebofília van, ennek alapján védték körömszakadtáig az Alinsky-félék a Bite Zsolt nevű szörnyeteget, aki diákjaival létesített szexuális kapcsolatot, és ez az ocsmány féreg ezzel naturális részletességgel dicsekedett is. Tőle valamiért nem akarta megvédeni a gyerekeket ugyanez a baloldal.

No de vissza a kezdeményezőkhöz. Amennyiben helyesen kutakodtam életkoruk után, akkor Hodász Andrást valamikor 1985 és ’95 között érte abúzus. Vagyis vagy még a kommunizmus idején – hát már akkor is? –, vagy a Horn-kormány alatt.

Pop Mert Julián 29 éves, 13 évesen abuzálták, vagyis 2008-ban. Ki is volt akkor a miniszterelnök? Gyurcsány Ferenc. Szociális minisztere Lamperth Mónika, egészségügyi minisztere Horváth Ágnes, oktatási minisztere Hiller István. Jaj ne, hát ez nem lehet!

Akkor nem lehetett pedofília, nem abuzálhattak gyerekeket, hiszen ez a „fideszesek” kedvenc elfoglaltsága!

Pető Attila 36 éves. 13 évesen szenvedett el szexuális zaklatást, vagyis az első Orbán-kormány idején – az Alinsky-féle sajtó akkor ezentúl őrá helyezi majd a hangsúlyt. Ugyanis Pion Istvánra sem helyezheti, mivel ő 40 éves, őt valamikor 1997-ben érhette a trauma, vagyis Horn Gyula idején. (Népjóléti miniszter Kökény Mihály, oktatási miniszter Magyar Bálint.)

Egyszóval az Alinsky-féle és a viccbéli rendőri logika szerint itt mindenki pedofil és pedofilsimogató, Horntól Gyurcsányon át Orbánig. Viszont – legalább – csak Orbán alatt vállalták a felelősségüket a hibát vétők. Itt tartunk most. Holnap meg majd megírja Kaufmann Balambér, hogy K. Endrét az általános iskolában az a Klárika néni tanította, aki most a fideszes vezetésű Alsómocsoládon a nyugdíjas otthonban él, és saját bevallása szerint a Fideszre szavaz.

Kell még valamit mondanom, Ildikó?

