Soros civilje a Partizán mögött álló bankár

Az osztrák Raiffeisen Bank magyarországi fióktelepének felügyelőbizottsági tagja állhat a Gulyás Márton vezette Partizán mögött – erről ír a Tűzfalcsoport legújabb elemzésében. A portál a Partizán gazdálkodásáról azt írta, senki nem tudja pontosan, hogy miből és hogyan indult el a baloldali YouTube-csatorna, de az biztos, sok tízmillió forintra volt szükség ahhoz, hogy Gulyás Márton a stúdiónak alkalmas helyet béreljen, és már a kezdetekben is közel húszfős stábot fizessen. „Bár Gulyás átláthatóságról beszél, valójában semmit nem árult el arról, hogy ki is támogatta a kezdetektől a csatorna indulását. Most egy érdekes dokumentumra bukkantunk:

előkerült a Partizán Rendszerkritikus Alapítvány alapítójának, Igaz Katalinnak a neve, akiről 2018-bán Márki-Zay Péter »importált agitátoraként« lehetett olvasni”

– írta a Tűzfalcsoport.

Mint fogalmaztak, az indulótőkét papíron biztosító hölgy bankár, és emellett elkötelezett civil aktivista, a hazai Soros-féle jogvédő szervezet, a TASZ felügyelőbizottsági tagja. Hozzátették, a Partizán Rendszerkritikus Alapítvány beszámolóiból semmi nem derül ki arról, hogy pontosan milyen külföldi támogatások érkeztek a YouTube-csatornához, de tény, hogy az általuk a Facebookon közzétett posztokból következtetni lehet bizonyos támogatásokra.

„Például így tudhatta meg a közvélemény, hogy a National Endowment for Democracy támogatta a kampányban országjáró kamionjukat, de egy másik posztból derült ki a German Marshall Fund támogatása is, de ezekre a civil szervezetekre a beszámolókból nem lehetett rábukkanni”

– olvasható a portál írásában.

Felidézve a Partizán korábbi beszámolóit, azt írták, hogy egy 2020-as dokumentum szerint mindössze hárommillió forintba került Gulyáséknak a YouTube-csatorna létrehozása. A beszámoló szerint egyébként 5,1 milliót támogatást adtak össze nekik a nézők. „A legszebb az, hogy egyetlen forint személyi jellegű ráfordítás sincs feltüntetve a beszámolóban, sőt alkalmazott sem volt ebben az évben a Partizánnál papíron. Azaz ezek szerint a közel húszfős stáb minden tagja kedvtelésből dolgozott 2020-ban” – írta a Tűzfalcsoport.

Több kérdést is felvet a Partizán gazdálkodása. (Forrás: Tűzfalcsoport)

Rámutattak,

a következő évi, 2021-es beszámoló már a reálisabb 272 millió forintos árbevételről beszélt, majd a 2022-es évben már 485 millió forintos bevételt realizált az alapítvány.

„Persze, azt egyik dokumentumban sem találtuk, hogy honnan is kapták ezt a pénzt. Ennyit az átláthatóságról” – hangsúlyozta a portál.

Azt írták, „most mégis kiderült valami a Partizán kezdeteiről. Méghozzá az eddig jól titkolt alapító személye.

Az alapító egy, a bírósági oldalon közzétett dokumentumból derült ki, méghozzá az alapítvány képviselőjének változásáról szóló dokumentumból. Hogy érthető legyen: az alapító személye azért is fontos az alapítvány esetében, mivel ő kell az alapítvány kezdőtőkéjét biztosítsa. Legalábbis papíron mindenképp. Ő pedig ebben az esetben nem más, mint Igaz Katalin”.

A portál megjegyzi, Igaz Katalin egy bankár, aki a Linkedin-oldala szerint a Citibanknál dolgozott a legtöbbet, de korábban a csúnya véget ért Postabanknál volt vezérigazgató-helyettes.

A hölgy a Linkedin szerint jelenleg az osztrák Raiffeisen Bank magyarországi fióktelepének felügyelőbizottsági tagja.

– Az életútjából kiderült, hogy a Corvinusra, majd a Soros-féle CEU-ra járt egyetemre. De megtaláljuk a Társaság a Szabadságjogokért felügyelőbizottsági tagjai között, több másik fontos banki szakember között is. A honlapról kiderült, hogy

maga is több civil szervezet, így például a Menők, azaz a Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület és a Civilek a Demokráciáért egyesület alapítója. De, hogy Igaz mennyire elkötelezett a baloldal iránt, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a 2018-as országgyűlési választási kampány során az Avaaz nevű Soros-gigaszervezeten keresztül kampányolt Orbán Viktor ellen, amit egy panaszt benyújtó állampolgár sérelmezett

– fogalmazott a portál.



Borítókép: Gulyás Márton (Forrás: YouTube)