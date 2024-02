Változnak a jogosítványokra vonatkozó uniós szabályok

Ezért a hóban és csúszós körülmények között való vezetés, a biztonságos telefonhasználat vezetés közben, a holtterek, a vezetéstámogató rendszerek és a járművek ajtajainak biztonságos kinyitása is része kell, hogy legyen a jogosítvány megszerzéséhez szükséges vizsgáknak – érvelnek a képviselők.

Az EU egységes piacának támogatása érdekében a képviselők szorgalmazzák a mobiltelefonon elérhető, a fizikai jogosítvánnyal teljesen egyenértékű digitális vezetői engedély bevezetését.

A képviselők egyetértettek abban, hogy a vezetői engedélyeknek motorkerékpárok és személygépkocsik esetében legalább 15 évig, teherautók és buszok esetében pedig öt évig kellene érvényesnek lenniük. A képviselők nem támogatják az idősek vezetői engedélyének érvényességi idejének csökkentését, ahogyan azt a bizottság javasolta, hogy elkerüljék a diszkriminációt.

A hivatásos járművezetők hiányának enyhítése érdekében a képviselők abban is megállapodtak, hogy a 18 évesek is kaphatnak engedélyt teherautó vagy legfeljebb 16 utast szállító autóbusz vezetésére, amennyiben van szakmai alkalmassági bizonyítványuk. Emellett a 17 éveseknek is jogosultak lennének személygépkocsi- vagy tehergépkocsi-vezetői engedélyt szerezni, ha tapasztalt járművezető kíséri őket, a tervezet szerint.

