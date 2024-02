Videón a megújult Nyugati pályaudvar

Nemcsak a látványa pazar, de számos modern újítást is kapott a Nyugati pályaudvar. A felújítás részleteiről most egy videó is készült, amely részletesen bemutatja, milyen funkciókat élvezhetnek ezentúl azok, akik vonattal utaznak: így többek között ingyenes wifi, egyszerűbb jegyvásárlás, modern utascsarnok, megszépült homlokzat, felújított tornyok várnak minden utast.

Budapest ikonikus épületének felújításán például számos magasépítési szakember és több mint ötven restaurátor dolgozott azért, visszakapja eredeti pompáját, és megőrizzék az utókor számára is. A főhomlokzati tornyok a többi, már felújításon átesett épületrészhez képest gazdagabban díszített, díszműbádogos elemekkel készültek eredetileg, amihez a mostani helyreállítás is igazodott.

Borítókép: A megújult Nyugati pályaudvar (Forrás: MÁV)