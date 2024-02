Videón, ahogy lecsapott a TEK egy embercsempészbanda vezérére

Sikeresen azonosították és elfogták azt a férfit, aki egy embercsempészbandát vezetett. A 49 éves férfi és az általa vezetett szervezet azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy 2022 őszén Törökbálinton és Kiskunhalason a rendőrök két sofőrt is elfogtak, akik illegális migránsokat szállítottak. A nyomozók ezeket a sofőröket kihallgatták, majd aprólékos munkával felderítették a hálózat további sofőrjeit is, illetve azokat, akik a szállító járművek bérlésében vettek részt. Összesen nyolc fő ellen indítottak eljárást, a gyanú szerint tizenegy szállítás köthető hozzájuk. A csempészek közül ketten vannak letartóztatásban, a többiek szabadlábon védekeznek – tájékoztat a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI).

Forrás: Police.hu

A bűnbanda konspiráltan működött, a fő szervező csak a középszintű szervezővel tartotta a kapcsolatot, a sofőrökkel és a gépkocsibérlőkkel egyáltalán nem. A gyanú szerint C. Balázs irányította a csapatot, amelynek tagjai pénzért az illegálisan bejutott migránsok szállítását szervezték meg a magyar–szerb államhatártól a magyar–osztrákig. A hazánkba bejutott illegális migránsokat jellemzően olyan kisteherautókkal vitték el, amelyeken nem volt ablak, és gyakran húsz embert is összezsúfoltak a levegőtlen járműbe. Egy-egy migráns akár több ezer eurót is kifizethetett egy ilyen szállításért – írják.

A bűnbanda vezetőjét a Terrorelhárítási Központ (TEK) fogta el,

mivel nem lehetett kizárni, hogy a bandavezérnél fegyver van. A TEK egy összehangolt akcióban a férfit Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei otthonában elfogta és átadta a helyszínen tartózkodó Készenléti Rendőrség munkatársainak – emelték ki.

A kutatás során a rendőrök lefoglaltak több mobiltelefont is, amelyek tárgyi bizonyítékként szolgálnak az ügyben. A KR NNI nyomozói C. Balázst – az elfogását követően – előállították és embercsempészettel gyanúsították meg, majd bűnügyi őrizetbe vették, valamint kezdeményezték letartóztatását, amit a Budapest Környéki Törvényszék a múlt héten elrendelt – közölték. Hozzátették: a KR NNI tovább vizsgálja, hogy a bandának még hányan és pontosan kik lehettek a tagjai. Így nem kizárt, hogy a jövőben bővülni fog a gyanúsítotti kör.