A DK ott ütné a Momentumot, ahol a legjobban fáj neki, balos belháború dúl Budán

A nemzeti ünnep másnapján megszállták Budafok-Tétényt a Demokratikus Koalíció aktivistái, hogy támogatásukról biztosítsák a kerület DK-s polgármesterjelöltjét, Perlai Zoltánt. A politikusnak ugyanis egy előválasztáson kell megmérkőznie a Momentum mozgalom jelöltjével, Havasi Gáborral. A DK-sok ötpárti jelöltként mutatták be Perlait, ugyanis a Jobbik helyi szervezete is beállt a veterán DK-s politikus mögé, ami azt jelenti, hogy az összefogásban résztvevő baloldali pártok a Momentumon kívül mind támogatják.

Gy. Németh Erzsébet már sejt valamit? A DK-s országgyűlési képviselő a budafoki piac előtt pózol. Forrás: Gy. Németh Erzsébet Facebook-oldala

A 2019-es önkormányzati választáson csúfos vereséget szenvedő momentumos politikus és pártja ugyanis most mindent bevet, hogy az önkormányzati választások után ne csak egy, hanem legalább két budapesti kerületnek momentumos polgármestere legyen.

A hatodik kerületi Soproni Tamás mellé a fővárosi egészségügyi tanácsnokként dolgozó Havasi Gábor felépítésén fáradoznak Donáth Annáék. Azonban a DK sem maradt tétlen, ma Budafokra ment Dobrev Klára, a párt európai parlamenti listavezetője, Gy. Németh Erzsébet, Arató Gergely és Vadai Ágnes országgyűlési képviselők és a nemrég elítélt Varjú László is. Emellett a DK egy szimbolikus politikusát is kivezényelte Dél-Budára: Buzinkay György egykori Momentum-alapító is a DK-s jelöltnek kampányolt ma.

A volt momentumos politikus azok után lépett át a DK-ba, hogy a Momentum vezetése és szentendrei alapszervezete 2022 végén világossá tette számára: nem tudnak ígéretet tenni arra, hogy a Momentum őt indítja újra abban a szentendrei választókerületben 2026-ban, ahol a legutóbbi országgyűlési választáson is vereséget szenvedett.

Tegnap, március 15-én egyébként a Momentum is tiszteletét tette Budafok-Tétényben, ahol II. forradalmi piknik néven hirdették meg a párt rendezvényét. Az esemény azonban érdektelenségbe fulladt – annyira kevesen jelentek meg rajta, hogy a párt hivatalos Facebook-oldalán egy képet sem osztottak meg a Momentum március 15-i központi eseményéről.

A Momentum és Donáth Anna egyébként már egy évvel ezelőtt is ugyanezzel a forgatókönyvvel próbálkozott, jól látható, hogy fontos lenne nekik a kerület, amire azonban Gyurcsányék is rátennék a kezüket.

A XXII. kerületet egyébként a fideszes Karsay Ferenc vezeti, akit a képviselő-testület többsége is támogat, nem lesz tehát egyszerű feladatuk a jelenleg egymással viaskodó balosoknak júniusban.