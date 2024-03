„A mozgalmának vége” – baloldali elemző adta meg a kegyelemdöfést Magyar Péternek

„Ha volt családon belüli erőszak, akkor azzal Magyar Péter mozgalmának vége is van” – közölte Somogyi Zoltán a Frisshírek.hu podcastjában. A baloldali politikai elemző, bár a műsorban szociológusként hivatkoznak rá, jól bekötött ellenzéki körökben, például az ő cége intézte az amerikai háborús plakátokat. Somogyi szerint hamar fejre állhat Magyar Péter szervezkedése, hiszen egyre több ellenzéki szereplő is nekiment már az új pártnak, miután rájöttek, hogy rájuk is kifejezetten veszélyes lehet egy újabb baloldali messiás feltűnése.

Somogyi szerint is tisztázandó a dolog, Magyar azonban számíthatott rá. Mint mondta, ez a legerősebb támadás Varga Judit volt férjével szemben, és nagyon nem mindegy, hogy ebből a konfliktusból hogy jön ki. – Ha hazudoznak vele kapcsolatban, az felerősíti azt a nézetet, hogy Magyar Péter veszélyes – vélekedett Somogyi.

A műsor felvételekor még nem volt ismert az a rendőrségi jelentés, amit azóta a HVG publikált. Ebben részletesen leírják, egy veszekedés történetét, amely során Magyar Péter ordibálásáig fajult a családi viszály, és a minisztert nem engedte ki közös lakásukból. Magyar Péter a rendőrségi jelentés szerint már akkor, 2020-ban is azzal fenyegette miniszter feleségét, hogy megbánja amit tett, és bosszúból az egész kormányt is meg fogja buktatni.