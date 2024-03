A nők jogait védő szervezetek hallgatnak Magyar Péter rémes tetteiről

Sem a NANE, sem a Patent Egyesület nem kívánta kommentálni Varga Judit bántalmazását. Mindez azért is furcsa, mert a Soros-dollárokból kitömött szervezetek máskor nagyon hangosak tudnak lenni nőbántalmazási ügyekben – hívta fel a figyelmet az Origó.

A NANE és a Patent Egyesület máskor már a nőbántalmazás gyanúja esetén is meg szokott szólalni, de most mélyen hallgatnak. A két szervezetnek az Origó feltette azt a kérdést, hogy van-e helye a feleségét kínzó Magyar Péternek a közéletben? Választ azonban nem kaptak.

Mindez azért is megdöbbentő, mert pont Varga Judit volt, aki őket is meghívta minden egyes egyeztetésre, kezdeményezésre, párbeszédre, ezt a szerdai interjúban is kiemelte, hogy ez ezért külön fájó számára.

Magyar Péter mindent megtett, hogy tönkretegye feleségét

Varga Judit szerdán újabb részleteket osztott meg a Hajdú Péternek adott interjúban arról, hogy milyen szörnyű bántalmazásokat és kínzásokat kellett elviselnie Magyar Pétertől. Mint az az elmúlt napokban Varga Judit elmondásából kiderült, Magyar Péter végtelenül féltékeny volt egész házasságuk alatt Varga Juditra, mivel ő önerőből épített ki rendkívül sikeres karriert, mellette három gyermeket nevelt, míg Magyar Péter csak azokon a munkahelyeken tudott megmaradni, amelyeket éppen a felesége kapcsolatainak és sikereinek köszönhetett. Rendszeresen szidta Varga Juditot, lenézte a barátait, családját, a volt igazságügyi minisztert gúnynevekkel illette, folyamatosan, minden élethelyzetben próbálta megalázni. Magyar Péter módszeresen próbálta tönkretenni feleségét, terhesen nekilökte az ajtónak, volt, hogy gyermekei előtt zárta be egy szobába és nem engedte ki, végül a saját gyereke szabadította ki, valamint olyan eset is előfordult, hogy amikor Varga Judit szülei náluk aludtak, akkor

Varga Judit annyira félt férjétől, hogy szülei közé feküdt be az ágyba, mire Magyar Péter egy konyhakéssel kezdett el fel-alá járkálni, így félemlítette meg Varga Juditot és édesanyját.

Olyan borzalmas részlet is kiderült, hogy egy alkalommal Magyar Péter eljátszotta, hogy gyógyszereket vett be, aztán amikor Varga Judit kihívta a mentőket, akik ki is érkeztek a házhoz, Magyar Péter beismerte, hogy csak álöngyilkosság volt és elmenekült.

A NANE és a Patent Egyesület már nem ilyen finnyás, amikor Soros György dollárjait kell elfogadniuk – írták. Hozzátették: korábban már beszámoltak róla, hogy a Háttér Társaság, a NANE és a Patent Egyesület együtt közel 300 millió forintot kapott az amerikai tőzsdespekuláns alapítványaitól.