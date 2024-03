James Blunttal találkozott Szalay-Bobrovniczky Kristóf

A neves Sandhurst Királyi Katonai Akadémián tízhónapos kiképzésben részesült, melynek befejeztével, 1997-ben tiszti rendfokozatot kapott. 1998-ban a Brit Hadsereg kanadai, Alberta tartományában található kiképzőbázisra vezényelték, ahol egy hathónapos gyakorlaton, harckocsik és páncélozott harcjárművek bevonásával a szcenárió szerinti ellenséges sereg vezetésében vett részt. Katonai szolgálatának legfontosabb időszaka az a fél év volt, amikor 1999-ben a NATO békefenntartó haderejében szolgált, Koszovóban.

Blunt vezette azt a zászlóaljat, amely először vonult be Pristinába, ezzel ő lett az első brit tiszt, aki Koszovó fővárosába érkezett. Feladatuk a repülőtér biztosítása volt, mivel egy újabb, 30 ezer fős békefenntartó csapat érkezett az országba. Az időközben bevonuló orosz hadsereg ebben megelőzte őket, ezért konfliktus alakult ki a NATO és az oroszok között. Az incidens kezelésében James Blunt is oroszlánrészt vállalt.

A koszovói szolgálat után csatlakozott a Királyi Lovastestőrséghez, ahol II. Erzsébet brit királynő testőre volt, továbbá 2002. áprilisában díszőrséget állt Erzsébet anyakirályné királyi ravatalon elhelyezett koporsójánál. Első dalait a koszovói szolgálat alatt szerezte, majd 2002-ben, leszerelt és koncertezni kezdett. 2004-ben jött az átütő siker, amikor is You're Beautiful című dalával a slágerlisták élére tört. Blunt nem először járt Magyarországon, idei koncertjén a Who We Used To Be (Akik voltunk) kislemezét mutatta be, ami az énekes új korszakát vetíti előre, valamint összefoglalja életének eddigi állomásait – olvasható a Honvédelem.hu cikkében.