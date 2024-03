Költségvetési csalás miatt tettek feljelentést a baloldalhoz juttatott négymilliárd forintnyi „mikroadomány” miatt

Egyre csak szorul a hurok a baloldal nyaka körül, ugyanis különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntett gyanúja miatt tettek feljelentést az ellenzék 2022-es választási kampánya kapcsán. Lapunk információi szerint a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István azután fordult a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságához, miután kiderült:

Soros György adhatott négymilliárd forint „mikroadományt” a baloldalnak a legutóbbi országgyűlési választáson.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, mindössze egy, olyan személytől származott a 2022-es választások előtt a magyarországi baloldalhoz becsatornázott közel kétmilliárdos adomány kilencven százaléka, akinek van magyar állampolgársága is – derült ki az Action for Democracy (A4D) vonatkozó pénzügyi beszámolójából. A Mandiner birtokába került dokumentumból az is nyilvánvaló, milyen módszerrel próbálhatták elfedni Korányi Dávidék, hogy szinte teljesen a spekuláns támogatásaitól függ a szervezetük működése.