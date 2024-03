Lomnici: Korányiéknak vállalniuk kell a felelősséget + videó

Lassan naponta jelennek meg olyan videók az X-en, amiken az Action for Democracy (A4D) holdudvarába tartozó emberek vallanak tevékenységükről. Legutóbb például Kati Marton, az A4D kuratóriumi elnöke a lengyelországi aknamunkájukról beszélt és elárulta, hogy az európai politikát igyekeztek alakítani.

Egy korábban napvilágot látott felvételen Korányi Dávid, aki Karácsony Gergely városdiplomáciai főtanácsadójaként dolgozott, azt mondta, hogy a baloldali vezetésű fővárosi önkormányzattal együtt azért lobbiztak az Európai Bizottságnál, hogy Magyarország ne kapja meg a neki járó uniós forrásokat.

Eric Koch, a szervezet együttműködő partnere arról számolt be, hogy vezető nemzetközi médiumokon keresztül is terjesztették a magyar kormány lejáratására készített propagandaanyagokat. Wesley Clark, egykori NATO-főparancsnok, az Action for Democracy kuratóriumi tagja pedig azon kesergett, hogy tehetetlenek Orbán Viktorral szemben.

Amit Kati Maron, Korányi Dávid és Wesley Clark elmondott, abból azt a következtetést lehet levonni, hogy a magyar baloldal és a mögötte álló amerikai donorszervezet megtéveszthette a magyar választókat

– ezt ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a CÖF–CÖKA szóvivője jelentette ki. Lomnici szerint a videófelvételeken elhangzottakért vállalni kell a felelősséget.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal már korábban jelezte, hogy a teljes anyagot szeretnék megvizsgálni, hiszen a felvételek tanúsága szerint tengerentúli befektetők megpróbálták befolyásolni a magyar választást.