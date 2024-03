Magyar Péter kísérője egy volt szocialista botránypolitikus

Úgy tűnik, hogy Szabó Bálint, a kalandos politikai életúttal bíró botránypolitikus a jelek szerint most a Magyar Péter által alapított Talpra, magyarok mozgalom körül sündörög – mutatott rá a Mandiner.

„Ahogy tegnap mondtam, az Új Messiás vele, a cipőfűzővel szalmabálához kötözött Szabó Bálinttal jelent meg az Egyenes beszédben. És még mielőtt érkezne a bárgyún hiszékeny rajongótípus, hogy biztos csak véletlen, meg arra járt. Igen, én is úgy szoktam stúdióba menni, hogy random ismeretlenekkel közlöm, hogy kísérjenek el. További idült lelkesedést az örök eszdéesznek” – fogalmazott Hont András a közösségi oldalán a jelenséggel kapcsolatban.

A publicista egy másik képet is megosztott, amelyen az látszik, hogy a botránypolitikus, aki korábban az MSZP-ben politizált, és azt is terjesztette magáról, hogy az őszödi beszéd nyilvánosságra hozatalában is szerepe volt, éppen a március 15-i tüntetésen áll a Magyar Péter rendezvényén felállított színpad mögött, mint szervező.

Magyar Péter a múlt héten járt az ATV Egyenes beszéd című műsorában, ahol úgy fogalmazott: „Először is hadd kezdjem a köszönet hangján, hogy az ATV meghívott az Egyenes beszédbe, egy élő műsorba. Ez még nem történt eddig meg a Fidesz-propagandamédia többi zászlóshajójánál, mint a TV2, az Origo, a köztévé és az Index, úgyhogy innen is köszönöm a lehetőséget” – idézték fel.

Szabó Bálint feltűnt korábban a Fidesz-székháznál egy DK-s tüntetésen, később a szegedi közgyűlésben lett képviselő, 2021-ben pedig saját bevallása szerint

egy égő szalmabálához kötözték a cipőfűzőjénél fogva a makói tanyavilágban.

Azzal is felhívta magára a figyelmet, hogy autóval üldözte a miniszterelnöki konvojt, amiért elítélték, és később a szegedi önkormányzati képviselői helyétől is megfosztották, legutóbb pedig bejelentkezett a főpolgármester-jelöltségért – emlékeztettek.

Mostani posztjában a március 15-i nemzeti ünnepen az állami ünnepséget trombitálással zavaró Szabó azt írta, megfigyelőként volt ott az ATV-s interjúnál a stúdió kulisszái között.