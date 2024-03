Megszólalt Magyarország új köztársasági elnöke a nemzeti ünnep alkalmából

Hozzátette, nekünk, akik ihletet merítünk magyarságunkból, feladatunk is van, tehetségünkhöz és lehetőségeinkhez mérten hozzá kell tennünk a magunkét a közös nemzeti értéktárhoz az emberek javára. Kiemelte azt is, hogy a jövő nemzedékeit is be kell vezetni a magyar identitás és kultúra mélységeibe, hogy az majd őket is kápráztató magasságokba repítse.

„A 176 évvel ezelőtt történtek azonban arra intenek, hogy a jog érvényesülése nélkül nem járhatunk sikerrel” – figyelmeztetett a köztársasági elnök.

„Lelkes jurátusokra minden időben szükség van, mert Petőfivel szólva: haza csak ott van, ahol jog is van” – zárta beszédét Sulyok Tamás.