Dömötör Csaba: A mi sapkánkon az áll, nekünk Magyarország az első!

Legyen béke, szabadság, egyetértés – idézte a Tizenkét pontot március 15-én Dömötör Csaba Zuglóban tartott beszédében. A parlamenti államtitkár úgy véli, nem a 12 pont egyike ez a hármas kívánság, hanem mindent megelőző kiindulási alap, a nemzeti önrendelkezés alapja.

Szavai szerint enélkül a három alappillér nélkül nincs magyar jövő, de nincs magyar jelen sem. Felidézte: akkor ahhoz kellett egyetértés, hogy 12 pontban határozzák meg, mit is kíván a magyar nemzet. – De feltehetjük a kérdést magunknak 176 év elteltével miben érdemes most egyetértenünk? – mondta, majd leszögezte: először is a kiinduló helyzetben.

Abban, hogy egy veszélyekkel teli korba léptünk, ahol egyszerre kell megküzdenünk járványokkal, népmozgásokkal, energiaválsággal, inflációval és mindezek hátteréül nagyhatalmak sakkjátszmáival.

– sorolta Dömötör Csaba.

Emlékeztetett: Ukrajnában két éve brutális háború zajlik, és eddigi mérlege katasztrofális. Több tízezer árván maradt gyermek, több százezer elhunyt katona, sok millió otthonából elmenekült ember: a világháború óta nem volt ilyen pusztítás Európában – mutatott rá.

Dömötör Csaba szerint egyetértés van abban, hogy történelmi időket élünk, majd második pontként a békéhez fűződő reményt említette. Szerinte a 12 pont békére vonatkozó kezdő alapvetése mit sem veszített érvényéből.

Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre

– idézte. Az államtitkár szerint a háborús híreket és álláspontokat hallgatva néha az lehet az érzés, mintha még sokan mindig nem éreznék a történelem valódi súlyát. Már nemcsak euró tízmilliárdokat követelnek a háború finanszírozására. Már nemcsak fegyverszállítmányokért lobbiznak, most már katonákat is küldenének – tette hozzá. Dömötör Csaba leszögezte,

nincs olyan birodalmi érdek, amely a háborút a magyarok számára bármiben igazolná.

– A nagy háborúk talán sokaknak zsákmányt, de nekünk mindig vért, kínt és szenvedést hoztak. Nem akarjuk, hogy ez a mi generációnkkal is megtörténjen – mondta. Szerinte a béke eléréséhez még egy kritériumot szükséges teljesíteni a 12 pont alapvetéseiből: a szabadságot.

Ezer évünket itt a Kárpát-medencében, birodalmak árnyékában, a civilizációk kereszteződésében éltük, és egy folyamatos küzdelemben, hogy a legfontosabb döntéseket a saját kezeinkben tartsuk.

– magyarázta, majd hozzátette: birodalmi törekvések mindig is voltak és mindig is lesznek. – Hol katonailag, hol gazdaságilag akarták mozgásterünket szűkíteni. Most sincs ez másként – mondta.

– Nem sajnálnak dollár és euró milliókat, hogy megvegyék, akit meglehet. Néha grammos, más esetekben kilós kiszerelésben. Üzenetük valahogy így szól Velem vagy ellenem? – utalt a nyugati hatalmak háborúpártiságára az államtitkár.

De a mi parancsunk más. Mi nem valaki ellen, hanem valaki másért, vagy valaki másért akarunk dönteni. Nekünk a saját hazánk a legfontosabb. Ezért áll a mi sapkánkon az, hogy nekünk Magyarország az első. Vagy ahogy a reformkor nagyjai mondták, a haza minden előtt.

– jelentette ki Dömötör Csaba.