Megvan ki lesz Orbán Viktor nemzetbiztonsági főtanácsadója

Orbán Viktor miniszterelnök március 14-i hatállyal Biró Marcellt nevezi ki a kormányfő nemzetbiztonsági főtanácsadójának – osztotta meg értesülését az Index. Kormányzati Tájékoztatási Központ a tisztséggel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy „a világméretű konfliktusok közepette hazánknak minden lehetséges eszközt és megoldást igénybe kell vennie, ami hozzájárul az ország és a magyar emberek biztonságának megőrzéséhez. Éppen ezért a nemzetbiztonsági szempontok szorosabb koordinációjára van szükség. Nemzetközi példákat alapul véve a törvénymódosítás egy olyan tisztséget hoz létre, amely képes arra, hogy Magyarország a háborús kihívásokat hatékonyan kezelje.”

Gyorsan elfogadták az új tisztséget

A tisztség létrehozása gyorsan átment a magyar törvényhozáson, hiszen február 26-án, délelőtt nyújtotta be az Országgyűléshez a kormány nevében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az egyes közszolgálattal kapcsolatos törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, a parlament pedig még aznap délután megszavazta, hogy az indítványt kivételes tárgyalásban tárgyalják.

Másnap délután a képviselők 134 igennel, 51 ellenében és tíz tartózkodással el is fogadták a törvényjavaslatot.

– hívták fel a figyelmet.

„A miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója a polgári nemzetbiztonsági és hírszerzési tevékenység, rendészeti, bűnmegelőzési, bűnügyi, közbiztonsági feladatok, valamint honvédelmi kérdések kapcsán tanácsával, illetve véleményével segíti a miniszterelnök, illetve a kormány tevékenységét és döntéseinek előkészítését” – összegezte a törvény a főtanácsadó jogkörét, amelyre számos nemzetközi példa van, több országban is van ilyen tisztség. Az Egyesült Államok mindenkori elnökét például már 1953 óta segíti nemzetbiztonsági tanácsadó.

A Nemzetbiztonsági Iroda vezetője is megvan

Biró Marcell 2010-től számos vezetői pozíciót töltött be a magyar kormányban. 2018-tól a miniszterelnök mellett dolgozott közigazgatási államtitkárként a Miniszterelnöki Kormányirodában, majd tanácsadója is volt. 2021 óta a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának elnöke is egyben.

A miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának kiemelt koordinációs feladata lesz a miniszterelnök munkájának segítésében a nemzetbiztonsággal összefüggő kérdésekben, valamint vezeti a Védelmi Tanács üléseit is. Irányítása alá tartozik majd a Nemzetbiztonsági Iroda is, amelyet az Index információi szerint Porkoláb Imre dandártábornok, a Védelmi Innovációs Kutatóintézet vezetője irányít – közölték.