Mélyen hallgat a baloldal az újbudai pedofil ügyről + videó

Mint emlékezetes, hetek óta tart az a botrány, amelynek a DK-s László Imre vezette önkormányzat egyik óvodája van a középpontjában, hiszen kiderült, hogy pedofília gyanújával letartóztatták az egyik ott dolgozó pedagógiai asszisztenst. Gy. Péter nevelőanyja ráadásul a helyi önkormányzat egyik fontos tisztségviselője volt, az óvodákat is felügyelő Humánszolgálati Igazgatóság vezetőjeként is dolgozott. Sőt az önkormányzat még egy hatmillió forintos szerződést is kötött a gyanúsított cégével.

Karácsony Gergely múlt héten pénteken még azt is letagadta, hogy hallott volna az ügyről, most pedig a parlamentben kerülték a témát a balliberális politikusok.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára felszólalásában arról beszélt, hogy várta volna, hogy Orosz Anna megemlíti az ügyet, hiszen korábban Újbuda alpolgármestereként ő felügyelte a köznevelési területet, azonban a képviselő egy szót sem ejtett erről a botrányról.