Összenő, ami összetartozik – Ezt gondolja a baloldal legújabb összeborulásáról Szentkirályi Alexandra

– Összenő, ami összetartozik – mutatott rá Karácsonyék legújabb szövetezéséről a Fidesz főpolgármester-jelöltje. Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán közzétett videójában emlékeztetett a baloldali városvezető bejelentésére, miszerint a DK, az MSZP és a Párbeszéd újabb stratégiai együttműködési megállapodást kötöttek.

Most egy közös ajánlatot, egy hosszú távú együttműködés alapjait hozzuk létre azzal, hogy a soron következő választásokon együtt indulunk

– fogalmazott Karácsony. Szentkirályi szerint ebből már tisztán látszik: Gyurcsányék már nem is titkolják, hogy valójában ők irányítják a Városházát és a főpolgármestert. Mint fogalmazott, ők hozták Budapestet az elmúlt években csődközeli helyzetbe, és most azt ígérik, hogy ha rajtuk múlik, ez így is marad.

– Megtalálta a zsák a foltját, a megállapodásuk hosszú távra szól. Közös EP-lista, közös fővárosi önkormányzati lista, közös jelöltek és 2026-ban közös miniszterelnök-jelölt. Ezt már jól ismerjük. Ma Gyurcsány Ferencnek van főpolgármestere, a budapestieknek nincsen. Ezért kell változás Budapesten – mutatott rá.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Dobrev Klára pénteken bejelentette: 2024-ben és 2026-ban is közösen indul a DK, az MSZP és a Párbeszéd. Ennek értelmében a három párt közös listán fog indulni a június 9-én tartandó európai parlamenti választásokon. Beszédes, hogy lapunk információjára reagálva a Párbeszéd egy hete még ezt válaszolta a HVG-nek: