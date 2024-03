Rettegnek a szülők és a pedagógusok is a lepkehimlőtől, pedig ártalmatlan

– A Covid-járvány óta sokkal több, a korábbiakhoz képest többszörös megkeresés érkezik az alapellátó gyermekorvoshoz. Ennek egyik oka, hogy a bezárások, a maszk használata a többi vírust is visszaszorította, amelyek most „revansot vesznek”, azaz mivel a kiesett években kevesen váltak védetté, most sok fogékony gazdaszervezetet találnak. Idén a nagyon enyhe tél is kifejezetten kedvezett a fertőzések terjedésének – fejtette ki.