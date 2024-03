Rövidesen távozik a ciklon, de szerdán még okozhat meglepetéseket

Várható időjárás az ország területén szerda éjfélig

Míg a Dunántúlon és a középső tájakon erősen felhős vagy borult lesz az ég, és eső, zápor is előfordulhat, addig másutt szakadozottabb felhőzetre számíthatunk. Éjjel főleg a középső tájakon és a Dél-Alföldön lesz a legkevesebb felhőzet, arrafelé pára, köd is képződhet, majd hajnaltól északkelet felől ismét felhősödés kezdődik. A Dunántúlon, majd az éjszaka második felétől északkeleten is előfordulhat eső, zápor.

Szerdán többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, szórványosan, de egyre inkább keleten várható további csapadék. Az északnyugati szelet a Dunántúlon erős, a Kisalföldön viharos lökések kísérik, érezhetően szerda estére veszít erejéből a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2, 9 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 9 és 15 fok között várható.

