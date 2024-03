Segíthetett az újbudai pedofilnak menekülni Gyurcsány polgármestere

Mint ismert, pedofilbotrány robbant ki a Gyurcsány Ferenc egyik leghűségesebb szövetségese, a 77 éves László Imre által vezetett Újbudán. Egy férfi egy óvodában fajtalankodott egy kisgyerekkel. Lehetséges, hogy a DK-s és momentumos XI. kerületi vezetés már napok óta tud az ügyről – írta az Origó.

A kerület Gyurcsány-párti vezetése mindent elkövetett, hogy a pedofilbotrányt eltussolja, a gyanú szerint azért, mert a pedofil férfi anyja vezető beosztásban dolgozik a polgármester mellett, ő a humánszolgáltatási igazgatóság vezetője

– írták.

A kerület vezetése korábban azt is állította, hogy korábban az érintett pedagógiai asszisztens munkájával kapcsolatban nem érkezett panasz sem az óvoda vezetéséhez, sem az önkormányzathoz. Ehhez képest a férfi már jó ideje gyanús volt a szülőknek, egy kisfiú szülei jelezték is a problémát az óvónőknek, majd az óvodapedagógusoknak, valamint az intézményvezetőnek.

Ám mivel a gyanúsított anyja az önkormányzatnál dolgozik, nem mertek fellépni ellene. Gyurcsány embere, az egykori sorozóorvos László Imre tehát mindent elkövethetett, hogy mentse a pedofil bűnözőt

– olvasható a cikkben.

A letartóztatott férfi ráadásul legalább két, az újbudai önkormányzat igazgatásában és fenntartásában álló intézmény munkavállalója is lehetett. A Magyar Nemzet értesülései szerint ugyanakkor miután az egyik óvodában panaszt tettek ellene,

nem kirúgták, hanem áthelyezték a kerület másik intézményébe.

Több áldozat sem zárható ki

Király Nóra, Újbuda korábbi alpolgármestere, a Fiatal Családosok Klubjának (Ficsak) alapítója az üggyel kapcsolatban elmondta, a szülők teljes bizonytalanságban vannak, azt sem tudják, hogy kinek a gyermeke áldozat az ügyben.

Nem lehet tudni, hogy az elmúlt hat évben, amióta ott dolgozott a pedagógiai asszisztens, hány gyermekkel történhetett hasonló

– tette hozzá.

Emlékeztetett, a szülők kérték, hogy mentsék fel az óvoda vezetőit, hiszen felháborító, hogy nem tettek semmit.

Az igazságszolgáltatás soron kívül kezeli az ügyet

Ahogy korábban a Magyar Nemzet hírül adta, kiskorú veszélyeztetése, közfeladati helyzettel visszaélés bűntett gyanúja miatt tettek feljelentést az újbudai pedofil ügyében. A közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István azután fordult a Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz, miután legalább két, az újbudai önkormányzat igazgatásában és fenntartásában álló intézmény munkavállalója lehetett az a fiatal férfi, aki a gyanú szerint egy mosdóban fajtalankodott egy kisfiúval.

A férfit jelenleg 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális kényszerítéssel gyanúsítják. Emellett a bírósági végzésben az is szerepel: adat van arra is, hogy a gyanúsított a felügyelete alatt álló, 12. életévét be nem töltött gyerekek sérelmére szexuális erőszakot követett el. Utóbbival egyelőre még nem gyanúsították meg.