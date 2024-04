A háborúpárti globalisták kiszemeltje Magyar Péter

Az első megtévesztő nyilatkozatok után világossá tette, hogy a globalisták háborúpárti álláspontját képviseli.

Az amerikai pénzből finanszírozott ukrajnai sajtó a békepárti Orbán Viktor kihívójaként ünnepelte Magyar Pétert.

A hazai dollármédia és régi baloldali hátéremberek támogatják a nyilvánosságban és a tömegtüntetéseken.

Magyar barátnője elszólta magát: külföldi cégek is segítették a rendezvényük megszervezését.

A budapesti liberális értelmiség fellegvárában, a Spinoza Színházban liberális embernek nevezte magát.

Elismerte, hogy közvetve megkereste az Egyesült Államok budapesti nagykövete.

Új pártjának alapítója a kommunista állampárt titkosszolgálatának besúgója volt.

Nincs új a Nap alatt, így a globalista baloldalon sem, hiszen bő két évvel a 2022-es országgyűlési választások után ugyanazzal a stratégiával próbálják legyőzni a Fidesz–KDNP szövetséget a június 9-i európai parlamenti választáson és ezzel aláásni az Orbán-kormány legitimációs erejét. A forgatókönyv nem változott, csak egy új szereplőt találtak: a bukott miniszterelnök-jelölt, Márki-Zay Péter helyett a személyes ambíciói és sértettsége okán politikai porondra lépő Magyar Pétert.

Varga Judit volt igazságügyi miniszter exférje a kegyelmi ügy hullámait meglovagolva, február közepén lépett színre és lépésről lépésre felépített kommunikációs stratégiát követve, a globalisták által finanszírozott média segítségével néhány hét alatt berobbant a nyilvánosságba, bevallottan külföldi cégek által is támogatott tömegtüntetéseket szervezett, majd pártot alapított és hamarosan országjárással indítja be az EP-választási kampányát.

Az eddigi megszólalásai és a körülötte felbukkanó személyek és szervezetek nyilvánvalóvá tették, hogy a Márki-Zay Péterhez hasonló jobboldali-konzervatív értékrendre hivatkozás csupán a megtévesztő kommunikációs stratégia része, a valóságban a háborúpárti globalista baloldal érdekeit szolgálja, akiknek célja a békepárti Orbán-kormány meggyengítése.

Nézzük, milyen tények, illetve nyilatkozatok és sajtóhírek igazolják mindezt!

Érdemes a legfontosabb kérdéskörrel kezdeni az elemzést, azaz Magyar Péter ukrajnai háborúval kapcsolatos álláspontját vizsgálni.

A politikussá avanzsált ügyvéd az első hetekben szembetűnően kerülte a háborús tematikát, nem hallottunk tőle állásfoglalást az ügyben.

Háborús nyilatkozatok

A múlt héten viszont, miután a Magyar Nemzet részletesen írt Magyar baloldali, globalista hátteréről és támogatói valódi céljairól, illetve kormánypárti politikusok is a háborúpártiságáról beszéltek, a csütörtöki Kormányinfó előtt a közösségi oldalán igyekezett cáfolni mindezt. A Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott:

Nem vagyok háborúpárti. Fontosnak tartom, hogy Magyarország és egész Európa kimaradjon a háborúból. Nem támogatom fegyverek szállítását Magyarországon keresztül. Fontosnak tartom, hogy a nagyhatalmak mielőbb tárgyalóasztalhoz üljenek, hogy a két éve tartó vérontás végre lezárható legyen.

Ezt követően pénteken a Klubrádióban erős kijelentéseket tett, bírálva Ukrajnát, amely szerinte „semmiben nem felel meg az európai uniós értékeknek, előírásoknak”, sőt azt is elmondta, hogy az ukrán földek jelentős része már különböző nyugat-európai konszerneknél és oligarcháknál van, egyébként amerikai befolyás alatt. Magyar még arra is utalt, hogy amerikai rakétákat telepítettek északkeleti szomszédunkban.

Ezek utána balliberális sajtó valósággal „leszedte a keresztvizet” róla, azzal vádolva Magyart, hogy a kormánypártok narratíváját visszhangozza, sőt, orosz propagandát folytat.

Hűségeskü a megbízóknak

Másfél nap gondolkodási idő után vasárnap ismét közzétett egy posztot, „még egyszer a háborúról” címmel, amiben már nyoma sem volt a nyugati háborús politika bírálatának. Teljesen nyilvánvaló, hogy itt nem az álláspontjában rövid idő alatt bekövetkezett változásról van szó, hanem arról, hogy a globalista megbízókat meg kellett nyugtatnia, a korábbi nyilatkozatai csupán a jobboldali és a háborút egyébként szintén többségében elutasító baloldali és bizonytalan szavazótábornak szóltak, az egész nem volt más, mint politikai marketing. A vasárnapi posztban már szó sincs arról, hogy Magyarországon keresztül ne szállíthassanak fegyvereket Ukrajnába. Ehelyett keményen támadta a magyar kormány békepárti politikáját, kijelentette, hogy a háború lezárására szinte semmilyen érdemi hatással nincs Magyarország pozíciója. „Tűzszünet és béke nem Facebook-posztoktól és propagandától lesz, hanem a nagyhatalmak és Ukrajna tárgyalásának eredményeképpen.”

Ez a poszt egyfajta hűségeskünek is tekinthető Magyar Péter részéről a támogatói előtt, ami arról szól, hogy a globalista baloldal embereként a háborúpárti politikát követné, ha kormányzati pozícióba kerülne. Közben azonban a döntő többségében békepárti magyar társadalmat nem szeretné maga ellen hangolni a júniusi választások előtt.

Rajong Magyarért az ukrán globalista sajtó

Az sem meglepő, hogy az amerikai pénzből finanszírozott ukrán sajtóorgánumok rajonganak Magyarért, aki szerintük a békepárti Orbán Viktor kihívója. A Bennfentes nevű portálon jelent meg a napokban, hogy a Radio Svoboda, vagyis az USA kongresszusa által pénzelt Szabad Európa rádió ukrán propagandaoldala valóságos dicshimnuszt zengett Magyar Péterről a szombati tüntetés kapcsán, hősként ünnepelték, aki szembeszáll végre Orbán Viktorral. De az Ukrajinszka Pravda is hasonló szellemben tudósított a demonstrációról. Magyar Péterben a következetesen békepárti Orbán Viktor kihívóját látják. Az ukrán propaganda megállapítása szerint Ukrajnának kedvező Magyar feltűnése, mert belpolitikai gondot okoz Orbánnak, akinek így kevesebb ereje és ideje marad „geopolitikára”, vagyis a tűzszünet és a béketárgyalás követelésére.

Elszólás és megvágott Blikk-videó

Azt, hogy külföldi erők állnak Magyar mögött, az április 6-i Kossuth téri tüntetés után árulta el az ügyvéd barátnője. Vogel Evelin a Blikknek adott interjúban elszólta magát, majd a megjelenés után az újdonsült politikus kérésére kivágtak a szombati tüntetésen készült videóból az önleleplező mondatot. Magyar barátnője ebben úgy fogalmazott: „Segített egyébként egy szuper grafikus csapat, akik félig magyarok egyébként és félig külföldiek.”

Néhány nappal később a Magyar Nemzetnek elismerte Magyar, hogy megvágták a videót, de azt mondta, hogy nem a külföldi segítségről szóló rész miatt. Szerinte több más rész is kikerült a felvételből. – Nem azért, mert mi hangzik el, hanem voltak olyan emberek ott a szervezők között, egyrészt hangosítók, másrészt tévés kollégák, akik nem szerettek volna egy olyan videóban szerepelni, ahol ott van Magyar Péter – magyarázta utólag a korrekciót.

Ettől függetlenül a tény tény marad, amit ők maguk ismertek el, hogy külföldi cégek is támogatják a tevékenységüket.

Baloldali kampányguru a színpad mögött

Nem véletlen az sem, hogy a tünetésen a színpad mögött a backstage-ben feltűnt Láng Balázs, az MSZP régi kommunikációs guruja is. Azt pedig nem vágták ki a Blikk imázsvideójából, ahogyan Magyarral ölelgetik egymást.

Lángról azt érdemes tudni, hogy régóta segíti a dollárbaloldalt: 2007-ben a Gyurcsány-kormány – soha meg nem épült – kormányzati negyedért felelős kommunikációs igazgatója volt. 2017–2018 között másfél éven keresztül a Hír TV szerkesztője (amely ekkor még Simicska érdekeltségébe tartozott). Itt együtt dolgozott Magyar testvérével, Magyar Mártonnal.

A kampány után kiköltözött Londonba, és közel négy évig szabadúszó újságíróként és kommunikációs szakemberként dolgozott, de továbbra is részt vett kampányokban. Létrehozta az „Angliai Magyarok a 2022-es kormányváltásért” nevű Facebook-csoportot és egy saját weboldaluk is volt Diasporaaid.co.uk néven. Tehát a dollárbaloldal érdekében mozgósított külföldön.

Ilyen előzmények után kötött ki Magyar Péter mellett a Kossuth téren, ahogy fogalmazott: „Hazajöttem, és hoztam magammal a fél világot…”. Kérdés, hogy kikre gondolt pontosan, és hogy Lángnak van-e köze a Vogel Evelin által kikotyogott külföldiekhez.

Homály fedi a finanszírozókat

Azóta sincs pontos információ arról, hogy kik finanszírozták a több mint százmillió forintos költséggel megrendezett tüntetést. Magyar még korábban, a március 15-i tömegdemonstrációjuk után a Tények beszámolója szerint azt mondta, részben a saját pénzéből, részben önkéntes felajánlásokból valósult meg a rendezvény, s hozzátette azt is: „kisemberek adták össze” a summát. Ezek után nehéz elképzelni, hogy ismét önkéntes felajánlásokból állt volna össze 120 millió forint az április 6-i tüntetésre.

A baloldalon a mikroadományokról szóló mesével már felsültek, hiszen a 2022-es választások után kiderült, hogy a választási kampányra érkezett bő hárommilliárd forintnak megfelelő dollár döntő része Soros Györgytől származott.

Az is figyelemre méltó, hogy ugyanazok az üzenetek, szlogenek és jól láthatóan ugyanazok a szereplők jelennek meg Magyar Péter körül, akik és amelyek korábban a baloldal 2022-es miniszterelnök-jelöltje mellett is felbukkantak, illetve azóta több balliberális projektben részt vettek. Közéjük tartoznak olyan celeb színészek, mint Nagy Ervin, valamint a NoÁr” elnevezésű mozgalom vezetője, Molnár Áron, vagy éppen a diáktüntetések hangadója, Pankotai Lili. De az ügyvédjét is a baloldalról választotta ki Magyar Péter, méghozzá a korábbi MSZP–SZDSZ-kormány igazságügyi miniszterét, Bárándy Pétert.

Elszólások a Spinoza házban

Közelebb kerülhetünk a válaszhoz, ha felidézzük Varga Judit volt férjének egyik interjúját, amit a balliberális értelmiség emblematikus helyszínén, a Spinoza Színházban adott. Itt ugyanis Rangos Katalin korábbi televíziós és rádiós műsorvezető-szerkesztő kérdésére Magyar elismerte, hogy közvetve megkereste őt David Pressman, az Egyesült Államok budapesti nagykövete is.

Rangos kérdésére, hogy találkozott-e David Pressmannel, Varga Judit volt férje néhány másodperc gondolkodási idő után azt válaszolta: David Pressmannel személyesen nem, majd rögtön hozzáfűzte, hogy nagyon sokan keresték közvetítőkön keresztül.

Az amerikai kapcsolatait egyébként Magyar az interjúban igyekezett ironikus megjegyzésekkel bagatellizálni, például amikor arról beszélt, hogy elsőként Gulyás Márton Partizán című műsorában adott interjút, úgy fogalmazott: „sikerült kiválasztanom a CIA budapesti főhadiszállását, mint utólag megtudtam”. Nem sokkal azután viszont, hogy az amerikai nagykövet közvetett megkeresésére utalt, arról beszélt, hogy „a látszatát is el kell kerülni annak, hogy úgy tűnjön, valaki külföldi segítséggel akarja leváltani a kormányt”. Utána viszont azt mondta, hogy a XVII. század óta „nem volt olyan rezsimváltás Magyarországon, amelyet nem külföldi segítséggel követtek el”.

Ugyanebben az interjúban beszélt arról is Magyar, hogy ő valójában liberális ember.

Titkosszolgálati hátterű párt

Mindezek fényében nem meglepő, hogy egy titkosszolgálati háttérrel rendelkező párt színeiben készül indulni az EP-választáson a baloldal új „Messiása”. A hétfőn a választási bizottság által jogerősen is nyilvántartásba vett Tisztelet és Szabadság (Tisza) Pártról már 2022-ben kiderült, hogy kamupárt, mivel egyetlen képviselő-jelöltet sem állítottak a parlamenti választásokra. A napokban az is kiderült, hogy a Tisza Párt egyik alapítója, Deák Boldizsár a Kádár-rezsim titkosszolgálatának ügynöke volt, besúgóként jelentéseket írt.