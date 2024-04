A kutyapártos jelölt örülhet a tragikomédiába forduló hegyvidéki baloldali előválasztás után

Kovács Gergely, a Kétfarkú Kutyapárt társelnöke, önkormányzati képviselő lesz a baloldali pártok közös jelöltje Budapest XII. kerületében. Ezt a hegyvidéki balos politikai elit előválasztáson döntötte el, amit különböző botrányok öveztek. Volt egy olyan pont, amikor Kovács lemondott pártja vezetői pozíciójáról, mert a tagság nem támogatta a részvételét az előválasztáson. A baloldali pártok közül végül csak a Momentum nevezett be polgármesterjelöltet, Farkas Csaba volt rendőrkapitányt, akit a DK is támogatott.

A momentumosokat pénteken azzal vádolták meg, hogy korábbi petícióik aláíróit próbálják mozgósítani, hogy támogassák a jelöltjüket. Emiatt a kutyapárt tüntetést is szervezett. Az olimpiaellenes pártnak azért lett volna becsületbeli ügy, hogy az ő jelöltjük kerüljön fel a szavazólapra, mert a kerület országgyűlési képviselőjét ők adják, Hajnal Miklós személyében.

A harmadik jelölt Visi Piroska volt, aki már korábban is indult baloldali előválasztáson a kerületben, ezúttal helyi civilek jelöltje volt.

A Telex információi szerint Kovács Gergely a szavazatok hatvan százalékát gyűjthette be, jelenleg a szavazólapok összeszámlálása zajlik. Vélhetően Kovácsot támogatja majd az LMP jelöltje is, Kendernay János, aki a közösségi oldalán aktívan kampányolt a kutyapárt győzelméért. Nem tett másként az LMP főpolgármester-jelöltje sem, aki maga is leszavazott a viccpárti jelöltre, majd nemrég a Facebook-oldalán is gratulált a győztesnek.

„Jól van ez így. Grat, Kovács Gergely!” – írta a közösségi oldalán Vitézy Dávid.

A XII. kerületben egyébként legutóbb Pokorni Zoltán a Fidesz–KDNP jelöltjeként a szavazatok 59 százalékának megszerzésével lett polgármester, azonban a veterán politikus, korábbi oktatási miniszter bejelentette, idén már nem indul el a polgármesteri pozícióért. A kormánypártok jelöltje Fonti Krisztina eddigi alpolgármester lesz.

Borítókép: Kovács Gergely (Fotó: Ficsor Márton)