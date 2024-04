Botrány a hegyvidéki ellenzéki előválasztáson, a kétfarkúak tüntetésre készülnek

„Hetek óta kapjuk a jelzéseket, hogy a Momentum telefonos és SMS-kampányokon keresztül név szerint olyanokat keres fel, akik soha semmilyen momentumos adatbázisra nem iratkoztak fel” – írta a Facebookon Visi Piroska, a Hegyvidék Jövőjéért Egyesület polgármesterjelöltje. Már zajlik a XII. kerületben az ellenzéki előválasztás, ahol eldől, hogy ki lesz a kihívója a fideszes Fonti Krisztinának, aki jelenleg Hegyvidék alpolgármestere. Az előválasztáson három jelölt közül lehet választani: Kovács Gergely (Magyar Kétfarkú Kutya Párt), Farkas Csaba, (Momentum, DK) és Visi Piroska (Hegyvidék Jövőjéért Egyesület).

Visi Piroska azzal vádolja a Momentumot, hogy olyanokat is megtalált a párt, akik semmilyen momentumos adatbázisra nem regisztráltak, de részt vettek a 2021-es ellenzéki előválasztáson.

Vadász Gábor, a Momentum önkormányzati képviselője szerint Visi Piroska fia több momentumos petíciót is aláírt, így kaphatott kampány-SMS-eket.

„Piroska, én úgy látom, hogy nálatok nem számít, ha valamit aláírtok. Ahogyan te nem tartod magad az általad aláírt közös előválasztási megállapodáshoz, amelyben azt mondtuk, hogy nem rágalmazzuk a másikat, a fiad épp elfelejtette, hogy 2020 óta majdnem tíz momentumos petíciót töltött ki. A Balaton védelmében, a Fertő-tó védelmében, parkolási témában, de egyebek mellett kitöltötte a Valódi konzultáció névre elkeresztelt kérdőívünket is. Ezt nem csak mondjuk, bizonyítani is tudjuk, szívesen megmutatjuk a fiadnak, ha ír a Momentum adatbiztonsági e-mail címére, illetve ha személyesen tekintené meg az irodánkban” – válaszolt Vadász Gábor, aki hozzátette:

a civilt jelölt posztja nem pusztán hazugság, hanem rágalmazás, ami jogi következményekkel jár.

„Az ügyben megtesszük a szükséges lépéseket” – szögezte le Vadász Gábor. Érdekes, hogy ezek után az előválasztás nyertese hogyan tud majd együtt kampányolni a továbbiakban. A történtek tükrében elképzelhetetlen, hogy Visi Piroska támogassa a Momentum jelöltjét vagy fordítva.

Visi Piroska sem hagyta szó nélkül a momentumos képviselő posztját. Válaszában kitért arra, hogy amit Vadász említ, azok célhoz kötött petíciók.

„Nem használhattátok volna a fiam adatait más célra. Kérlek, olvassátok el a saját adatkezelési tájékoztatótokat, melyet a kommentem végén be is linkelek. Sem a fiam, sem az a többtucatnyi hegyvidéki polgár, akiktől bejelentést kaptunk a napokban, nem járult hozzá, hogy a telefonszámát, levelezési címét más ügyekben használjátok, és ezt nem is tehettétek volna meg” – húzta alá Visi.

Hozzátette: nem annak kell szégyellnie magát, aki a nyilvánossághoz fordul egy szabálytalanság kapcsán, hanem annak, aki tisztességtelen módszereket használ egy nemes versengésben.

Egyébként a Momentumnak az előválasztás alatt is zajlik egy petíciója. A Magyar Nemzet megírta: a helyi népszavazási kezdeményezésben nem mondott igazat a Momentum.

Azt állították, a kezdeményezést Farkas Csaba, a Momentum hegyvidéki polgármesterjelöltje adta be, miközben magánszemélyként Vadász Gábor tette meg.

A beadványt a helyi választási bizottság elutasította. Az indoklásban a testület külön is felhívja a figyelmet arra, hogy

az állampolgárokat a helyi népszavazás jogintézményével összemosó hivatkozás megtévesztheti, és adataikat más aláírásgyűjtőknek olyan célra adhatják át, amely valójában nem népszavazási kezdeményezés támogatására irányul, felvetve ezáltal a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem gyanúját.

Ráadásul a Momentum mai napig gyűjti az aláírásokat, mindezt úgy, hogy tudják, nem lesz népszavazás a Hegyvidéken, támogatóikat viszont megtévesztik, hiszen ennek az ellenkezőjét hirdetik.