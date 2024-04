Kilépett a Párbeszédből egy országgyűlési képviselő

– Kiléptem a Párbeszéd – Zöldek pártjából, de továbbra is a frakció tagja maradok – jelentette be közösségi oldalán Berki Sándor országgyűlési képviselő. A törpepárt időközben azt közölte, hogy Berki Sándor már november 30-án tájékoztatta őket kilépési szándékáról, a bejelentést azonban csak most tette meg.