Dömötör Csaba: Magyarország ellenáll a háborús áramlatnak

– A magyar kormány és a Fidesz frakciója álláspontja a háború kitörésének első napja óta világos: a béke oldalán állunk – fogalmazott Halász János, a Fidesz frakcióvezető-helyettese a parlamentben elmondott napirend előtti felszólalásában. Mint mondta, hazánk továbbra sem szállít fegyvereket és nem küld katonákat a frontra.

– Minél tovább tart a háború, annál nagyobb az eszkaláció veszélye. A nyugat-európaiak először csak sisakokat küldtek a frontra, majd lőszereket és kézifegyvereket, aztán harckocsikat és rakétákat. Mára sajnos eljutottunk oda, hogy egyes nyugati politikusok szárazföldi csapatok Ukrajnába küldéséről beszélnek – jegyezte meg a kormánypárti politikus.

Kiemelte, hogy Emmanuel Macron francia elnök már nyíltan a harmadik világháború kitörésével számol.

– Veszélyes fordulat kezd kibontakozni a NATO vezetésében is, mivel a hónap elején tartották a külügyminiszterek találkozóját, ahol olyan előterjesztés született, amellyel a szervezet közelebb kerülhet a háborúhoz. A dokumentum szerint a NATO-nak koordinációs szerepet kell vállalnia az ukrán fegyverszállításokban és a katonák kiképzésében. Ez megdöbbentő és elfogadhatatlan – mondta Halász János. Hozzátette: Magyarország nem vehet részt sem a műveletekben, sem azok finanszírozásában.

– Ez nem Magyarország és nem a NATO háborúja

– rögzítette a frakcióvezető-helyettes. Szót ejtett arról is, hogy a magyar baloldal még mindig háborúpárti, mivel többször is kifejezték, hogy fegyvereket vagy akár katonákat is küldene a frontra. – Ha a baloldalon múlna, Magyarország már régen belesodródott volna a háborúba – húzta alá Halász János.