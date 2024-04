Ezért kószálnak kenguruk idehaza a nyílt utcán, állítólag több százan vannak

Hozzáfűzik, ezzel szemben az könnyen kiszámítható, hogy a rendőröket minden alkalommal értesítik az elkóborolt állatokról, és ez történik mostanában is. Ezért lehet, hogy egy Bennett-kengurut kergettek a napokban a Veszprém vármegyei rendőrök, és feltehetően ez a kenguru is meglesz valahol, hiszen korábban megtalálták a csepelit is, meg azt is, amelyik a Városligetben ugrándozott vidáman.