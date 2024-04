Ha akarja, ha nem, Magyar Péter megkapja Márki-Zay Péter „segítségét”

Márki-Zay Péter sajtótájékoztatót tartott ma, amelyen elmondta, már korábban is üzentek informálisan Magyar Péternek és továbbra is támogatásukról biztosítják őt, akkor is, ha Magyar ezt nem kéri – olvasható a HírTV oldalán.

– Mi fölajánlottuk neki ezt már informatív módon korábban. A nyilatkozataiból tudjuk, hogy ezt az üzenetet ő megkapta, ezt erősítette most meg Szalma Botond kampányfőnökünk. Ezzel egy nyitottságot fejeztünk ki arra, hogy mi mindenben támogatni fogjuk, még akkor is, ha ő ezt nem kéri.

– mondta a Mindenki Magyarországa Néppárt elnöke.

Márki-Zay Péter azonban leszögezte, az együttműködés nem jelenti a két párt összeolvadását, és, ha Magyar Péter nem keresi meg őket, ők nem fogják keresni.