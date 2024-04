Karácsonyék a feljelentés ellenére is hallgatnak az eltűnt milliárdokról

Ez a biztonsági cég kapcsolatban áll a felújítást végző A-Híd Zrt.-vel. Az elszámolás a biztonsági cég vezetőjével történt. A levélíró úgy tudja, hogy a hídpénzből jelentős összegek kerültek a fővároshoz. Budai Gyula emlékeztet a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) részjelentésére, amely sokatmondó pénzmozgásokat tárt fel a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt. és a számlagyáras Vig Mór cége között.

A Kehi egyértelműen rámutatott, hogy az A-Híd Zrt. többször, több mint másfél milliárd forintot utalt Vig Mór cégének, aki ezt tovább utalta magánszámlájára, és ügyvédi letéti számlájára, és kilencszázmillió forintott készpénzben vett fel

– mondta a politikus, majd hozzátette: a jelentés azt is megállapítja, hogy Hegedüs Dánielhez is utaltak ötszázmilliót, és ezt is készpénzben vették fel. Ez juthatott el a városházára Budai szerint, ugyanis az Árgus-Security Kft. tulajdonosa nem más, mint az az Apáthy Zoltán, aki a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt. tulajdonosának a fia. Budai Gyula szerint ezek a tények felvetik a hivatali vesztegetés bűntettének gyanúját, így feljelentést tett az NNI-nél, amelyhez csatolta a levelet is. Azóta egy hét eltelt, de sem az Árgus-Security Kft., sem az A-Híd Zrt., sem Karácsony Gergely nem reagáltak eddig semmit.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester és Walter Katalin, a BKK vezérigazgatója (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)